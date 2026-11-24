Востоковед Багдасаров: конфликт на Ближнем Востоке долговечен Багдасаров заявил о нескором завершении конфликта на Ближнем Востоке

Москва24 ноя Вести.Ближневосточный конфликт не закончится в ближайшее время, а возможно только расширится.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он отметил, что ближневосточный конфликт может пересекаться с конфликтом на украинско-европейском направлении.

Значит, ближневосточный конфликт вообще в целом вполне может смыкаться с тем конфликтом, который сейчас происходит на украинско-европейском направлении. Это по факту так. И он будет, вполне возможно, расширяться. Да все к этому идет ... А конфликт ... на Ближнем Востоке он долговечен. Он не закончится завтра-послезавтра прокомментировал востоковед

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин заявил, что ближневосточный может коснуться и Центральной Азии.