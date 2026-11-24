Москва24 нояВести.Каждый врач, выезжающий на вызов, должен иметь при себе бахилы, чтобы пациентам не приходилось их искать или предлагать сменную обувь. Об этом ТАСС сообщил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
По его мнению, бахилы следует выдавать врачам в поликлиниках.
Поликлиникам стоит выдавать каждому врачу, который идет на вызовы, запас одноразовых бахил, на каждый визит по новой паре. В таком случае врачу не придется тратить собственные деньги, а пациенту не придется искать бахилы или предлагать тапочкиотметил Праздников
Он считает, что при выезде на дом медработник не должен требовать бахилы у пациента, а тем более некорректно упрекать больного за то, что чехлов на обувь нет в наличии. Такие организационные вопросы должны быть решены медучреждением.
Праздников добавил, что по закону медработник при вызове не обязан иметь собственный комплект бахил. Кроме того, он вправе отказаться надеть предложенные пациентом бахилы.