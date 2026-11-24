Врач призвал поликлиники выдавать медикам бахилы для визитов на дом Врач Праздников: поликлиники должны выдавать медикам бахилы для визитов на дом

Москва24 ноя Вести.Каждый врач, выезжающий на вызов, должен иметь при себе бахилы, чтобы пациентам не приходилось их искать или предлагать сменную обувь. Об этом ТАСС сообщил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

По его мнению, бахилы следует выдавать врачам в поликлиниках.

Поликлиникам стоит выдавать каждому врачу, который идет на вызовы, запас одноразовых бахил, на каждый визит по новой паре. В таком случае врачу не придется тратить собственные деньги, а пациенту не придется искать бахилы или предлагать тапочки отметил Праздников

Он считает, что при выезде на дом медработник не должен требовать бахилы у пациента, а тем более некорректно упрекать больного за то, что чехлов на обувь нет в наличии. Такие организационные вопросы должны быть решены медучреждением.

Праздников добавил, что по закону медработник при вызове не обязан иметь собственный комплект бахил. Кроме того, он вправе отказаться надеть предложенные пациентом бахилы.