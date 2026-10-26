На Камчатке врачи успешно прооперировали пациента с механической желтухой

Врачи на Камчатке спасли пациента с механической желтухой На Камчатке врачи успешно прооперировали пациента с механической желтухой

Москва26 окт Вести.В хирургическом отделении Вилючинской городской больницы успешно прооперирован пациент с тяжелым диагнозом — холангиокарцинома с механической желтухой, сообщается в MAX-канале Минздрава Камчатского края.

В ходе малоинвазивного вмешательства достигнута декомпрессия желчных путей и восстановлен отток желчи говорится в сообщении

Механическая желтуха — это тяжелый сбой в организме. Без срочного восстановления оттока желчи нарастает интоксикация: страдают печень, почки, сердце, нарушается свертываемость крови.

Слаженная работа хирургов позволила выполнить чрескожную чреспеченочную холангиостомию. Пациент стабилизирован и готовится к следующему этапу лечения.