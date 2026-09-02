ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ и производству беспилотных катеров в Одессе

ВС РФ ударили по производству безэкипажных катеров и резервуарам с ГСМ в Одессе ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ и производству беспилотных катеров в Одессе

Москва2 сен Вести.Российские военные ударили по порту Одессы, поразив резервуары с горючим, военные склады и предприятие, производящее беспилотные катера, сообщает Минобороны РФ.

В порту "Одесса" поражены: предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ, склады с военно-техническим имуществом говорится в сообщении

Отмечается, что также ночью поражены четыре энергетических объекта, которые обеспечивали работу портов.

В понедельник вечером Минобороны информировало, что ВС РФ поразили два сухогруза под Одессой и в Черном море.