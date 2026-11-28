Жулики обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"

Юрист рассказал об опасностях игры в "Тайного Санту" Жулики обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"

Москва28 ноя Вести.Аферисты начали использовать игру "Тайный Санта" и якобы от имени коллег рассылать жертвам сообщения с фишинговыми ссылками, передает РИА Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Владислава Калинина.

По словам юриста, при переходе по таким ссылкам на смартфон может начать скачиваться вредоносная программа. Кроме того, данные пользователей собирают боты в мессенджерах.

Мошенники используют игру "Тайный Санта" и от имени коллег рассылают жертвам сообщения с фишинговыми ссылками, через которые похищают персональные данные говорится в сообщении

Калинин рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и почте и проверять адреса интернет-страниц.

Тем, кто организует настоящую игру среди коллег, эксперт рекомендует создавать отдельные чаты, распределяя роли внутри них без сторонних сервисов, и не делиться данными банковских карт в публичном пространстве.