Захарова: с "дома ужасов" Зеленского уже стекает яркая, красивая краска

Захарова заявила, что офис Зеленского превратился в "дом ужасов" Захарова: с "дома ужасов" Зеленского уже стекает яркая, красивая краска

Москва15 сен Вести.Офис главы киевского режима Владимир Зеленского на Банковой в столице Украины стал "домом ужасов", с которого уже стекает яркая, красивая краска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, так называемая формула мира в представлении Зеленского теперь выглядит максимально упрощенно.

То, что представляет собой Банковая и киевский режим, - это дом ужасов, но раньше он был окрашен в красивые, яркие цвета, с красивыми вывесками. Вот теперь из этого дома ужасов начинает стекать краска сказала Захарова на брифинге в Екатеринбурге

Ранее Захарова заявила, что киевский режим расписался в финансовом бессилии, сознавшись в банкротстве экономики Украины.