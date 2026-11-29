Замглавы комитета Госдумы по обороне - о том, каким будет оружие возмездия Замглавы комитета Госдумы по обороне рассказал о новейшем оружии возмездия

Москва29 ноя Вести.Россия может стать обладателем современной технологии, которую можно назвать оружием возмездия. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

Сейчас технологии подводят к тому, что мы в ближайшее время полностью освоим возможность выключать электричество путем уничтожения высоковольтных больших вышек. И не надо будет трогать даже города, можно будет оставлять без электричества целые города и области. Вот это действительно оружие возмездия сказал он

Кроме того, добавил Саблин, будет продолжаться развитие беспилотных летательных систем.

Развитие беспилотных систем будет идти в двух направлениях – дешевизна и скорость. Противник создал достаточно неплохую систему для борьбы с обычными беспилотниками, как, в принципе, и мы добавил замглавы комитета Госдумы

Но с реактивными БПЛА противник ничего не может сделать, констатировал он.