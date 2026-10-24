Москва24 окт Вести.Павел Зарубин покажет продолжение интервью президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала "Россия" в воскресенье, 25 октября, в 22.30. Соответствующий анонс он разместил в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".

Зарубин отметил, что фрагменты первой части интервью с российским лидером многократно повторили другие СМИ.

Но новое важное продолжение ждите только в нашей программе! сообщил Зарубин в анонсе выпуска

В первой части интервью Путин рассказал о позиции России относительно урегулирования украинского кризиса, целях и задачах СВО, а также о перспективах трехсторонних переговоров.