Два мирных жителя ДНР пострадали при атаке ударного дрона ВСУ

Женщина и подросток пострадали в ДНР в результате атаки дрона ВСУ Два мирных жителя ДНР пострадали при атаке ударного дрона ВСУ

Москва25 окт Вести.Два мирных жителя - женщина и подросток Донецкой Народной Республики пострадали в результате атаки ударного БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР

Как уточняется, пострадавшие: женщина 1946 года рождения и подросток 2009 года рождения.

Также были повреждены семь жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате украинской агрессии.