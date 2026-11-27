Мужчина порезал брата ножом и проткнул вилкой в Белгородской области

Житель Белгородской области попытался убить брата ножом и вилкой Мужчина порезал брата ножом и проткнул вилкой в Белгородской области

Москва27 ноя Вести.В Белгородской области 24-летний мужчина нанес 35-летнему брату удары ножом и вилкой и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило управление СК России по региону в MAX.

Инцидент произошел в селе Верхнеберезово Шебекинского района вечером среды, 25 ноября. Братья находились в доме и в какой-то момент начали ссориться.

В ходе конфликта фигурант нанес потерпевшему многочисленные удары ножом и вилкой по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки говорится в публикации

Потерпевший остался жив – ему вовремя оказали медицинскую помощь. Его младшего брата задержали, в суд направили ходатайство о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).