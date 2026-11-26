Жители Киева осудили удары по Крымскому мосту KP.RU: в Киеве опасаются ответных атак после ударов по Крымскому мосту

Москва26 ноя Вести.Жители Киева осудили удары по Крымскому мосту и опасаются ответных действий, заявила переехавшая в Россию киевлянка, которая следит за событиями в соцсетях, передает KP.RU. По ее словам, местные жители связывают возможные ответные атаки с решениями украинских властей.

Вот зачем мы били по Крымскому мосту? Неужели не ясно, что Россия это так просто не оставит? приводит издание слова одного из киевлян

Между тем бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за продолжение ударов по мосту, несмотря на возможные последствия для жителей столицы. Как он отметил, передвижение между правым и левым берегами Днепра может осложниться, однако в Киеве несколько мостов, тогда как в Крыму он один.

Кроме того, украинские власти заговорили о строительстве тоннелей под Днепром для соединения двух берегов. Жители Киева отнеслись к этой идее скептически и напомнили, что две последние станции столичного метро были построены еще при президенте Викторе Януковиче.

Мы последние две станции метро построили при Януковиче, а после этого — ни одной. Какие тоннели? Дайте нашим властям таблеток, что ли, от лихорадки говорят украинцы, на которых ссылается издание

25 ноября глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров заявил, что называть сроки восстановления автомобильной части моста в Крым преждевременно, поскольку продолжается обследование. Процесс курирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.