Жительница Ивангорода: в Эстонии нам запретили посещать семейную могилу Жительница Ивангорода рассказала об ограничении на посещение могил в Эстонии

Москва28 ноя Вести.Власти Эстонии запрещают гражданам РФ посещать могилы родственников на своей территории. Об этом ИС "Вести" рассказала замглавы администрации Ивангородского городского поселения Марина Волкова.

По ее словам, их семье пришлось столкнуться с этим запретом лично. Когда ее свекор умер в Нарве, то там состоялись похороны. Однако с эстонской стороны было дано предписание: посещать могилу родного человека нельзя.

Нас с супругом туда пустили всего на сутки, чтобы захоронить прах. А затем следовало вернуться обратно домой, в Ивангород. Но при этом нам сказали, что разрешение посещать могилу нам не дадут. Мол, захоронить вы можете, но туда вы больше не попадете рассказала она

По словам Волковой, из-за этих ограничений со стороны Эстонии и жители Нарвы теперь не смогут приехать на кладбище в Ивангород.

С 1 декабря Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти региона окажут содействием гражданам России, которые застряли на границе.