Недвижимость

30 января 2020 05:05

Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро

29 января 2020 21:48

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

29 января 2020 16:28 ГТРК "Санкт-Петербург"

Депутаты ЗакСа законодательно запретили строить дома на Петровской косе

29 января 2020 12:08 Вести.Экономика

Цены на жилье в Великобритании растут самыми быстрыми темпами с ноября 2018 года

29 января 2020 10:21 ГТРК "Амур"

Для пострадавших от летнего паводка амурчан подготовят перечень подрядчиков

29 января 2020 02:28 Вести.Экономика

Почему американская компания помогает Саудовской Аравии справиться с жилищным кризисом?

28 января 2020 14:56 ГТРК "Тверь"

В Тверской области за пять лет из аварийного жилья переселят более 5 тысяч человек

27 января 2020 14:33 ГТРК "Башкортостан"

Жители Башкирии смогут снимать жилье с возможностью последующего выкупа

26 января - 1 февраля
19 - 25 января
12 - 18 января
5 - 11 января