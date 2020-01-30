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30 января 2020
05:05
Сын российского миллиардера снимает квартиру на окраине Москвы и ездит на метро
29 января 2020
21:48
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
29 января 2020
16:28
ГТРК "Санкт-Петербург"
Депутаты ЗакСа законодательно запретили строить дома на Петровской косе
29 января 2020
12:08
Вести.Экономика
Цены на жилье в Великобритании растут самыми быстрыми темпами с ноября 2018 года
29 января 2020
10:21
ГТРК "Амур"
Для пострадавших от летнего паводка амурчан подготовят перечень подрядчиков
29 января 2020
02:28
Вести.Экономика
Почему американская компания помогает Саудовской Аравии справиться с жилищным кризисом?
28 января 2020
14:56
ГТРК "Тверь"
В Тверской области за пять лет из аварийного жилья переселят более 5 тысяч человек
27 января 2020
14:33
ГТРК "Башкортостан"
Жители Башкирии смогут снимать жилье с возможностью последующего выкупа
26 января - 1 февраля
19 - 25 января
12 - 18 января
5 - 11 января
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