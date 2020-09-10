Максим Виторган: из театра с любовью

10 сентября отмечает день рождения российский актер театра и кино Максим Виторган. Сын известных советских театральных артистов Эммануила Виторгана и Аллы Балтер признается, что в детстве и юности не видел ничего притягательного в профессии киноактера. Успех, слава, красные дорожки, интервью, автографы не интересовали его ни тогда, ни сейчас. А вот к театру Максим относился с особым уважением и трепетом, и поэтому после школы поступил в Государственный институт театрального искусства на курс И.Судаковой.

На сегодняшний день за плечами артиста богатая театральная биография. Сразу после окончания института он был принят в труппу МТЮЗа, в 1999 году перешел в "Ленком", а через два года – в МХТ им. Чехова. В настоящее время принимает участие в спектаклях театра им. Пушкина, Другого театра и постановках "Квартета И".

С 1989 года Максим Виторган снимается в кино. Сейчас на его счету – роли в 80 фильмах. Среди них – "Прохиндиада-2", "Сочинение ко Дню Победы", "Против течения", "Рассмешить Бога", "День выборов", "День радио", "С Новым годом, мамы!", "Мебиус", "Корпоратив", "Любит – не любит", "Чемпионы", "Оптимисты" и другие. В день рождения артиста предлагаем вспомнить и пересмотреть некоторые ленты с его участием.

В искрометной новогодней комедии "Крупногабаритные" Виторган сыграл неспортивного менеджера спортивного магазина. При открытии магазина спорттоваров генеральный директор, к своему удивлению, обнаруживает, что все его сотрудники, мягко говоря, весьма нестандартных размеров. В отчаянии он грозит уволить всех работников, если через месяц те не приведут себя в норму. Ведь неспортивный вид специалистов по спорттоварам – самая настоящая антиреклама. Сотрудники магазина по-разному подходят к решению этой проблемы… В фильме заняты только звезды: Алексей Кортнев, Наталья Крачковская, Сергей Чонишвили, Марина Голуб, Кристина Бабушкина, Григорий Сиятвинда.

Герой мини-сериала "Весеннее обострение" Костя Мелехин (Александр Олешко) преподает биологию в школе. У него нет ни жены, ни девушки. Костя живет отдельно от матери (Елена Сафонова), но в ближайшем будущем ему грозит перспектива поселиться с ней под одной крышей. Единственный выход, который видит закоренелый холостяк – срочно жениться, потому что с невесткой его мать жить точно не захочет. Вот здесь-то и начинаются самые большие трудности... Максима Виторгана в этом фильме вы узнаете в образе персонажа по имени Анатолий.

Героиня сериала "Верю не верю" Василиса Кремнева (Мария Кожевникова) – старший сотрудник пресс-центра Следственного комитета РФ. Ей только что присвоили звание подполковника, но она давно мечтает заняться настоящим делом, а не быть "говорящей головой". Однажды по воле случая Василиса знакомится с воспитательницей детского сада Катей (Юлия Ауг), страстно увлеченной астрологией. Вместе женщины раскрывают несколько дел и на волне успеха создают собственное детективное агентство...

В 2011 году Максим Виторган принял участие в новогодней картине "Дед Мороз всегда звонит трижды". Предпраздничную суету в обычной московской семье нарушает настоящее ЧП. Антикварная дверь в туалет, недавно купленная тещей, захлопывается, оставляя главу семейства без праздника, а гостей – без хозяина. Что же делать? Выломать дверь и окончательно разругаться с тещей? Подождать слесаря и пропустить праздник? А может, разобраться в себе и наконец восстановить мир в доме? В ролях – Максим Матвеев, Татьяна Васильева, Валерий Меладзе, Ирина Цывина, Юлия Ауг и другие.

В фильме "Клуши" несколько женщин знакомятся по пути на свадьбу. В силу разных причин дамы опаздывают на чартер и поэтому вынуждены добираться на Кубу самостоятельно. О том, чтобы отказаться от поездки, нет и речи – у каждой есть веская причина оказаться на острове Свободы и... сорвать свадьбу Кирилла и Алисы. Чтобы осуществить задуманное, девушкам придется улететь в Панаму, опоздать на паром, отсидеть ночь в полицейском участке и преодолеть множество других преград, возникающих на их пути к цели. Кроме Максима Виторгана в ленте заняты Елизавета Боярская, Анна Цуканова-Котт, Михаил Горевой, Александра Скачкова и другие.