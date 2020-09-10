10 сентября 2020 11:39

Телеканал "Россия" раскроет "Тайну Марии"

Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"
Кадр из сериала "Тайна Марии"

В понедельник, 14 сентября, в 21:20 на телеканале "Россия" начинается премьерный показ остросюжетной мелодрамы "Тайна Марии". Это история успешного архитектора Марии (Мария Куликова), которая долгие годы скрывала роковую тайну. Правду зритель узнает, распутав клубок семейных интриг и зловещих обстоятельств жизни героини.  

1990-е годы. Скромная провинциальная девушка Мария (героиню в молодости играет Анна Кошмал) выходит за начинающего предпринимателя Алексея (Владислав Никитюк). Перед новобрачными – перспектива безоблачной жизни в любви и согласии, но конфликт с местной мафией приводит Алексея на скамью подсудимых. Влюбленным предстоит разлука. Алексей решает освободить любимую от клейма "жена уголовника" и отталкивает Марию от себя, не отвечая на письма и отказываясь от свиданий. Пытаясь начать жизнь с чистого листа, Мария отправляется в Москву. Судьба подбрасывает ей шанс на новое счастье, когда она встречает Михаила (Павел Баршак). Между ними вспыхивает страстный роман. После рождения дочери оказывается, что Михаил женат, и его супруга тоже ждет наследника. Марию ждет еще один удар: при загадочных обстоятельствах ее новорожденную дочь похищают. Мария уезжает в родной город, где снова встречает вышедшего из тюрьмы Алексея. Они возвращаются к прежней жизни, пытаясь залечить раны. И только спустя годы Мария получает шанс раскрыть тайны своего прошлого и разыскать дочь…

"Так сложилось, что я играю героинь, которые очень близки мне по духу. Моя тезка Мария очень долго жила во лжи. Порядочный, чистый, добрейшей души человек вынужден врать своим близким. Это, конечно, тяжелейшая нагрузка, и я должна сказать, что спустя годы правду говорить еще сложней. Я бы такого груза не выдержала, честно. Я не настолько сильный человек, чтобы ежедневно, из года в год, десятилетиями, недоговаривать что-то. Мне кажется, что чем раньше ты говоришь правду близким, которым ты доверяешь, с которыми ты преломляешь ежедневно свой хлеб и делишь постель, тем легче. Какой бы страшной эта правда ни была, ее надо говорить здесь и сейчас, а не мучиться столько лет", - считает актриса Мария Куликова.  

"Любой сопереживающий человек, находясь перед экраном примеряет на себя историю героев, делится наблюдениями Мария Куликова. И когда история настолько непростая, ты начинаешь не просто сопереживать, но и действительно понимать, что происходит в душе этого персонажа. Это эмоциональное подключение нужно любому зрителю – нам всем необходимо жалеть, сочувствовать, любить. И тут, когда перед нами женщина, потерявшая ребенка, невозможно остаться равнодушным. Для любого зрителя, особенно для женщин, это ключевой момент".

Не пропустите многосерийный фильм "Тайна Марии" с 14 сентября в 21:20 на телеканале "Россия".

культура новости кино премьера Россия 1 Мария Куликова сериал мелодрама