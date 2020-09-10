Телеканал "Россия" раскроет "Тайну Марии"

В понедельник, 14 сентября, в 21:20 на телеканале "Россия" начинается премьерный показ остросюжетной мелодрамы "Тайна Марии". Это история успешного архитектора Марии (Мария Куликова), которая долгие годы скрывала роковую тайну. Правду зритель узнает, распутав клубок семейных интриг и зловещих обстоятельств жизни героини.

1990-е годы. Скромная провинциальная девушка Мария (героиню в молодости играет Анна Кошмал) выходит за начинающего предпринимателя Алексея (Владислав Никитюк). Перед новобрачными – перспектива безоблачной жизни в любви и согласии, но конфликт с местной мафией приводит Алексея на скамью подсудимых. Влюбленным предстоит разлука. Алексей решает освободить любимую от клейма "жена уголовника" и отталкивает Марию от себя, не отвечая на письма и отказываясь от свиданий. Пытаясь начать жизнь с чистого листа, Мария отправляется в Москву. Судьба подбрасывает ей шанс на новое счастье, когда она встречает Михаила (Павел Баршак). Между ними вспыхивает страстный роман. После рождения дочери оказывается, что Михаил женат, и его супруга тоже ждет наследника. Марию ждет еще один удар: при загадочных обстоятельствах ее новорожденную дочь похищают. Мария уезжает в родной город, где снова встречает вышедшего из тюрьмы Алексея. Они возвращаются к прежней жизни, пытаясь залечить раны. И только спустя годы Мария получает шанс раскрыть тайны своего прошлого и разыскать дочь…

"Так сложилось, что я играю героинь, которые очень близки мне по духу. Моя тезка Мария очень долго жила во лжи. Порядочный, чистый, добрейшей души человек вынужден врать своим близким. Это, конечно, тяжелейшая нагрузка, и я должна сказать, что спустя годы правду говорить еще сложней. Я бы такого груза не выдержала, честно. Я не настолько сильный человек, чтобы ежедневно, из года в год, десятилетиями, недоговаривать что-то. Мне кажется, что чем раньше ты говоришь правду близким, которым ты доверяешь, с которыми ты преломляешь ежедневно свой хлеб и делишь постель, тем легче. Какой бы страшной эта правда ни была, ее надо говорить здесь и сейчас, а не мучиться столько лет", - считает актриса Мария Куликова.

"Любой сопереживающий человек, находясь перед экраном примеряет на себя историю героев, – делится наблюдениями Мария Куликова. – И когда история настолько непростая, ты начинаешь не просто сопереживать, но и действительно понимать, что происходит в душе этого персонажа. Это эмоциональное подключение нужно любому зрителю – нам всем необходимо жалеть, сочувствовать, любить. И тут, когда перед нами женщина, потерявшая ребенка, невозможно остаться равнодушным. Для любого зрителя, особенно для женщин, это ключевой момент".

Не пропустите многосерийный фильм "Тайна Марии" с 14 сентября в 21:20 на телеканале "Россия".