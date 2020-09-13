Рецепт идеальных выходных: немного драмы и немного любви

Осень, осень, ну давай у листьев спросим, какой фильм лучше всего подойдет для уютного просмотра в дождливый сентябрьский вечер? Непростой выбор, согласны? Предлагаем не сомневаться и смотреть сразу все картины из нашей очередной подборки в рамках постоянной рубрики "Кино по выходным". Как, потеряв близких, найти себя и обрести смысл двигаться дальше? Что поможет пережить трагедию и начать все с чистого листа? Как сделать тяжелый выбор: сесть в тюрьму или выйти замуж за ненавистного мужчину? Возможно ли встать на ноги после неудачной шутки соперницы? И – действительно ли любовь крепчает в разлуке? Все это и многое другое в лучших мелодрамах канала "Россия 1".

Внезапное горе рушит жизнь героини фильма "Память сердца" – 17-летней Саши. В собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что отцу Саши – Алексею – угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Неужели, чтобы заполучить бизнес, они пошли на такое жуткое преступление, уничтожив всю семью и случайно оставив в живых отсутствовавшую дома Сашу? Девушка растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.

Герои ленты "Ищу тебя" – влюбленные Роман и Берта – отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу; пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его. Чтобы избежать мести отца Сергея, Берта скрывается в Москве. Но ее постигает другое несчастье: она становится жертвой теракта и попадает в больницу. Там девушка знакомится с другой пострадавшей от теракта Ритой Ковалевой, которая отдает ей свой паспорт. Берта получает возможность начать новую жизнь под чужим именем. Она уезжает на Север и выходит там замуж. Но прошлое продолжает преследовать Берту, и старая история всплывает наружу. В этот непростой момент судьба снова сталкивает ее с Романом, приехавшим в командировку.

Люда и Дима из картины "Выбор" влюблены и собираются пожениться. Но незадолго до свадьбы у Люды появляется назойливый и состоятельный поклонник Артем. Девушка не реагирует на ухаживания, но это только больше заводит его. В итоге Артем насилует Люду. Узнав об этом, ее жених ввязывается в драку с Артемом и погибает. Люда идет в полицию и пишет заявление. Артему, несмотря на все его деньги и связи, не удается опровергнуть свою вину в убийстве и изнасиловании. Его сажают на десять лет. Однако уже через шесть лет Артем выходит на свободу и сразу отправляется на поиски Люды. Он узнает, что она замужем и у нее есть сын Петя. Мужчина понимает, что Петя его сын, и решает забрать ребенка любой ценой. Люда оказывается перед единственным выбором – выйти замуж за ненавистного Артема или самой сесть в тюрьму…

После свадьбы с бизнесменом Михаилом героиня фильма "Ни за что не сдамся" Ирина была вынуждена забросить карьеру фотомодели, поскольку супруг запретил ей заниматься этой порочной профессией. Теперь она владеет сетью магазинов и воспитывает маленького сына Лешу. Шесть лет она ради сына терпит ужасный характер мужа, постоянные упреки и побои. Но вот, наконец, она решается подать на развод. В отместку Михаил отнимает у Ирины все: дом, бизнес и родительские права, и запрещает ей видеться с ребенком. Ирина решает выкрасть сына, сбежать с ним в далекий провинциальный городок и попробовать выжить в новом мире без копейки в кармане. Сумеет ли она начать жизнь с нуля и найти в этом городе свое счастье?

Счастливые герои картины "В плену обмана" – влюбленные Ольга и Игорь – заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе: поступить в институт удается лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке любовь героев лишь крепнет. Кажется, эта временная трудность не помешает их счастью. Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось...

Над Катериной из ленты "Отец поневоле" на корпоративной вечеринке нехорошо подшутила соперница. В результате, проснувшись утром, она не может вспомнить ничего, а, судя по следам, оставшимся в квартире, ночь она провела с мужчиной. Вот только с каким? Позже Катерина понимает, что беременна. А тут еще шеф не может обойтись без ее помощи – ради этого он готов даже приезжать с документами к ней домой, чтобы подготовить крупный международный контракт.

В день серебряной свадьбы муж внезапно сообщает героине фильме "Ты мой свет", Наталье, что уходит от нее. Двадцать пять лет жизни в браке перечеркнуты, жизнь разрушена, и даже любимая работа в цветочном магазине не спасает от уныния, да еще и бесцеремонный клиент изводит ее своими придирками. Наталья заставляет себя не обращать внимания на трудности и жить дальше ради сына, который собрался жениться. Она едет на помолвку и в отце невесты, Егоре, с удивлением узнает того самого вредного клиента. Ради детей Наталья и Егор скрывают взаимную неприязнь, но помолвка неожиданно срывается. Серьезные проблемы, возникшие у детей, вынуждают героев действовать сообща.

В семье автомеханика Федора Курбатова – героя фильма "Два берега надежды" – должна вот-вот родиться двойня. Но поднять сразу двух девочек он, пьяница без денег, не сможет. А кроме того, он всегда хотел сына. Жена Федора рожает в одной больнице с женой бизнесмена Кирилла. Но, к сожалению, ребенок Кирилла не выживает. Он прекрасно знает, что у жены больное сердце, и она просто не переживет такую страшную новость. Поэтому Кирилл подговаривает врача пойти на преступление – выдать одну из дочек Федора за свою. Спустя много лет сестры-близняшки Женя и Алина случайно узнают о существовании друг друга...