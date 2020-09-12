Звезда с именным астероидом. Ко дню рождения Татьяны Дорониной

Однажды приехавший в Москву известный американский театральный продюсер увидел в антракте одного из спектаклей эффектную блондинку – малоизвестную за рубежом Татьяну Доронину – и сразу сказал: "Это – звезда". А на вопрос, как он догадался, ответил: "Она сидит, как звезда". Ее открытая чувственность, нехарактерная для "совка", создавали у зрителя ощущение итальянского или французского кино: она была такой ярко эмоциональной, какими не позволяли себе быть другие наши актрисы того времени. Ее боготворили фанаты – и мужчины, и женщины; одна из них, астроном, назвала Doronina обнаруженный ею в 1983 году астероид. Ко дню рождения народной артистки СССР смотрите фильм и программы телеканала "Россия 1" о ней.

Сейчас в это трудно поверить, но поначалу Доронину совсем не хотели снимать в кино: режиссеров пугала ее яркая индивидуальность, и занимали актрису лишь в эпизодических ролях. Ныне картины с ее участием стали отечественной киноклассикой: "Старшая сестра", "Еще раз про любовь", "Три тополя на Плющихе", "Мачеха"… Впрочем, фильмография у Татьяны Дорониной совсем небольшая – всего два десятка картин. "Кино для меня никогда не было главным", — признавалась Татьяна Васильевна. Кумир миллионов сделала свой выбор окончательно и бесповоротно и с середины 1980-х сниматься перестала. Только сосредоточенность на одном конкретном деле дает результаты, считает она, и таким делом для нее стал театр. В 1987 году Доронина возглавила МХАТ им. Горького, где не только выходила на сцену, но и сама ставила спектакли. Документальный фильм о том, что многие годы было предметом сплетен и слухов и что было на самом деле – будь то личная жизнь актрисы или история образования двух МХАТов – в документальном фильме 2003 года, который так и называется – "Татьяна Доронина. Театральный роман":

В 1995 году Виталий Вульф сделал о Татьяне Дорониной программу, которую сам называет "шумной". Он хотел проанализировать все ступени ее очень непростой судьбы, и резонанс у проекта был тоже громкий. Ему передавали, что Доронина недовольна. Сама она такого ему не говорила, но их дружба после этого закончилась. Спустя 10 лет Вульф сделал о Татьяне Васильевне новую передачу. По его словам, это не попытка что-то загладить в их отношениях, а желание поведать людям о том, что происходит в жизни артистки сейчас. Потому что о ней ничего не услышишь и не прочтешь, а то, что прочтешь, будет или необъективно, или непрофессионально. Новый – спокойный и взвешенный – рассказ о прошлом и настоящем суперзвезды отечественного театра и кино перемежается в посвященном ей выпуске "Моего серебряного шара" с чтением Дорониной стихов Есенина, Цветаевой и Кедрина:

Галина Уланова когда-то сказала ей, что она создана для сцены, и Доронина успокоилась, потому что до этого комплексовала из-за своего "тяжелого верха". Она не считала себя красивой, свое лицо называла обычным и даже простоватым. Но при всей ее неоспоримой женственности язык не поворачивается причислить ее к слабому полу. За месяц в БДТ она играла 24 вечерних спектакля, днем репетировала, а в свои выходные снималась в кино. И после раздела МХАТа беспощадную войну с ней повели мужчины…

Ее сложный характер – легенда или быль? Как она относится к "хорошим людях", у которых нет врагов? Метод Дорониной: как достоверно сыграть любовь на сцене? Почему по окончании института она отказалась от предложений лучших театров страны и поехала играть в Сталинград? Кто был прототипом ее героини в "Трех тополях на Плющихе"? Как она объясняет поступок Олега Ефремова, расколовший МХАТ, и как оценивает его последствия? Что говорит о своих мужьях, о нынешнем одиночестве и о том, откуда черпает силы? От кого в свое время ждала двойню и почему избавилась от нее, приобретя опыт, который тоже пустила в топку профессии? Обо всем этом великая актриса, практически не дающая интервью, рассказала тет-а-тет ведущему "Прямого эфира" Борису Корчевникову. А в студии запись комментировал третий из пяти ее мужей, драматург Эдвард Радзинский. Вместе с ним смотреть "Откровения затворницы" – еще интереснее:

Фрагменты того шестичасового интервью, закончившегося в пять утра, Борис Корчевников приберег для выпуска своей программы, приуроченного к 80-летию актрисы. Доронина говорит о своих корнях и истоках своего магнетизма, о том, как привлекает или отталкивает от себя поклонников, как любила и расставалась со своими супругами, о недееспособности нынешних мужчин, неудовлетворенности женщин и к чему это привело, спорит с критиками, которые называют ее роли одинаковыми, и с болью сообщает о травле, которой подвергается.

А в студии Людмила Максакова призналась, что всегда мечтала быть похожей на своего кумира, и на одном из светских мероприятий тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков приветствовал ее: "Наша неувядаемая Доронина!" Роман Виктюк поведал, как ставил с Дорониной "Старую актрису на роль жены Достоевского", и как той работалось с Георгием Бурковым. Олег Меньшиков пел дифирамбы Татьяне Васильевне как лучшей и самой деликатной из своих партнерш. Мария Арбатова вспомнила, как девочки ее поколения говорили с придыханием, стриглись "под Доронину" и цитировали ее героинь. Александр Голобородько рассуждал о человеческом и профессиональном достоинстве актрисы. Алла Будницкая рассказала, как и почему Доронина требовала уволить ее с картины "Ольга Сергеевна", а Евгений Герасимов – о скандале после того, как он пытался овладеть Дорониной на сцене без репетиций, и о том, как Борис Химичев семь лет репетировал, чтобы стать ее мужем… А чтобы узнать, кто еще пришел поздравить актрису с юбилеем, смотрите выпуск "Татьяна Доронина: горькая правда любви":