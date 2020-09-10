"Задала планку": Иван Жидков рассказал, как Екатерина Семенова изменила его жизнь

Иван Жидков и Екатерина Семенова познакомились в театре. Ему было 23 года, ей – 36 лет, но разница в возрасте не стала преградой для их любви. "Я просто влюбился, и все. Катя – очень комфортная, интересная, безумно харизматичная женщина. Я рад, что у меня было такое большое душевное приключение в столь юном возрасте", – признался актер в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Жидков и Семенова были вместе полтора года, но мужем и женой они так и не стали. Но за это время, по словам Ивана, Екатерина сумела задать высокую планку и показала своим примером, какой должна быть женщина. "Это уровень образования, кругозор, харизма, юмор и так далее. Катя на самом деле очень неординарный человек", – рассказал Иван в беседе с Борисом Корчевниковым.

По словам актера, такие женщины, как Екатерина Семенова, встречаются крайне редко. "Она одна из самых интересных и образованных женщин, с которыми я в принципе встречался. Она очень крутая", – отметил Жидков.