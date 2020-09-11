Стартовали съемки мелодрамы "Красавица и чудовище"

10 сентября начались съемки мелодрамы "Красавица и чудовище" с Екатериной Олькиной и Виталием Кудрявцевым в главных ролях. Вся жизнь героини прошла рядом со старинной усадьбой Щеколдино. В детстве она любила здесь играть, а повзрослев, стала преподавать танцы. Свое будущее девушка связывает только с этим местом...

В центре сюжета – жизнь красавицы Алены Юдиной. Она родилась неподалеку от старинной усадьбы Щеколдино, которая уютно расположилась в тени вековых деревьев. Даже повзрослев, Алена не решается расстаться с дорогим ее сердцу местом. Если в детстве она с удовольствием резвилась в особняке и в саду, то теперь именно здесь она преподает танцы. На паркете главного зала девушка учит детей и пожилых изящным движениям. Все рушится с приездом столичного бизнесмена Алексея Доронина. Он выкупает Щеколдино, предприниматель планирует открыть в этом уникальном месте молочную ферму...

Режиссером картины выступит Екатерина Шагалова. Алену Юдину сыграет Екатерина Олькина, знакомая зрителям телеканала "Россия 1" по фильмам "Только ты", "Разбитые сердца" и "Подмена". В образе бизнесмена Алексея Доронина предстанет Виталий Кудрявцев ("Чужие дети", "Холодное сердце", "Судьба обмену не подлежит"). В остальных ролях Алексей Барабаш, Иван Борисов, Катрин Асси и Ольга Анохина.