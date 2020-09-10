Юлия Хлынина порадовала поклонников новостью о своем замужестве

Юлия Хлынина, известная зрителям по ролям в фильмах "Weekend (Уик-энд)", "Дуэлянт", "Легенда о Коловрате", "Сэлфи" и "Лёд 2", тайно вышла замуж. Об этом знаменательном событии актриса сообщила в своем паблике в Инстаграм. "Весной самоизолировалась глубоко в семью, брак – это круто", – написала Юлия Хлынина. Ее избранником стал предприниматель Алексей Милевский, который, по версии Forbes, оказался одним из тридцати самых перспективных россиян до 30 лет по итогам 2019 года.

Выпускник Высшей школы экономики и бельгийской Vlerick Business School, Алексей Милевский перед тем как стать инвестиционным директором Mail.ru Group работал в нескольких международных фирмах, а в 2016 году занял высшую позицию в одном из крупнейших российских технологических холдингов. Об их отношениях со звездой экрана стало известно прошлым летом, а первое фото со своей избранницей он опубликовал в конце 2019 года.

Подписчики от души поздравляют актрису с радостным событием: "Отличная новость!"; "Как здорово!!!! Ура!!!!будьте счастливы!!!!"; "Счастья вам в браке, Юлия!"; "Юлечка, поздравляю! Очень надеюсь, что ты выбрала себе достойного кандидата, который будет любить тебя так, как ты этого заслуживаешь!", – пишут они в комментариях к ее публикации.

Ранее Юлия Хлынина встречалась с актером Егором Корешковым ("Горько", "Оптимисты", "Остаться в живых", "Две зимы и три лета"), однако до свадьбы дело не дошло. В настоящее время он счастлив со своей партнершей по сериалу "257 причин, чтобы жить", Полиной Максимовой.