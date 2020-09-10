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Кризис в Белоруссии 53 минуты назад

10 сентября 2020 22:08

Маргарита Симоньян: Ситуация в Белоруссии может закончиться коллапсом

Кадр из программы "60 минут"

"Мир обезумел. Все закончится коллапсом. Разве можно воспринимать г-жу Тихановскую на полном серьезе, как легитимного президента Белоруссии", – заявила в эфире телеканала "Россия 1" главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя выступление в Варшаве Светланы Тихановской и ее встречу с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.

"Она просто милая девушка, которая, наверное, чудесно жарит драники, при этом напрочь лишенная харизмы, с совершенно стеклянным взглядом. Когда я это вижу, мне хочется, чтобы мы построили железобетонную стену по всему периметру РФ, непроницаемую ни для радиации, ни для киберугроз, ни для чужого информационного пространства. Потому что этот мир обезумел", – отметила Симоньян.

По ее мнению, все закончится коллапсом, начиная от менталитета подрастающего поколения, которые все это впитывают и им кажется, что так и должно быть.

"Какая-то просто жена своего мужа, которая ничего в своей жизни не сделала и даже по-английски не научилась говорить, будучи дипломированным переводчиком с английского, может быть президентом большой страны, потому, что все так договорились. Из Вашингтона позвонили и сказали, что так будет. Это не может не рухнуть! Мы застанем, и очень скоро, какой-то грандиозный коллапс всей этой системы. Нам просто надо огородиться так, чтобы осколки этого коллапса случайно не задели ни Спасскую башню, ни даже деревеньку в Смоленской области", – заключила в эфире программы "60 минут" главред.

Как стало известно, лидер Европейской народной партии и бывший польский премьер Дональд Туск предложил выдвинуть супружескую чету белорусских оппозиционеров Тихановских на Нобелевскую премию мира. По его мнению, если их номинирует Евросоюз, то это "станет сильным сигналом".

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