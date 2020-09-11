Ко дню рождения Федора Добронравова: самый народный из артистов

Федор Добронравов родился и вырос в самой простой семье. Отец был строителем, а мама работала на хлебозаводе. Да и сам актер думал, что его жизнь сложится также, если бы не сцена. С ранних лет Добронравов выступал в различных концертах, а после окончания школы отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище. У него была заветная мечта – стать клоуном. Но в институт его не приняли: строгое правило – юноши до армии не принимаются – не позволило тогда осуществиться мечте.

После службы в ВДВ Добронравов пошел работать на завод слесарем-сборщиком, а вскоре овладел множеством специальностей. Но мечта стать артистом не покидала его. Так и не сумев поступить в Московское цирковое училище, Федор успешно прошел все испытания в Воронежском институте искусств, где его сразу и приняли. А в 1990-м талантливый провинциальный артист попал в театр "Сатирикон". Там он познакомился с режиссером Сергеем Урсуляком, который и открыл Добронравова как киноактера в начале 90-х. Их сотрудничество началось с картины "Русский регтайм" и продолжилось в дальнейшем. Сегодня за плечами Федора Добронравова более 100 ролей в кино. 11 сентября он отмечает день рождения, в нашей подборке – фильмы телеканала "Россия 1" с участием артиста.

Комедийный сериал "Братья по обмену" – это история о двух братьях-близнецах, которые после долгой разлуки встречаются на родине, в глухом селе на похоронах отца. Обоих играет Федор Добронравов. Волею судеб жизнь братьев сложилась по-разному. И сами они, на первый взгляд, совершенно не похожи друг на друга: один – преуспевающий бизнесмен, второй – пьяница и зэк. Но постепенно становится понятно, что они родные люди, и сходство у них не только внешнее. Случайно поменявшись местами, каждый смог реализовать ту часть себя, которая была не востребована в их обычной жизни. И, конечно, найти настоящую любовь.

Сериал "Лучший город земли" – это продолжение многосерийной мелодрамы "Московские окна". 70-е годы. Москва. Уже знакомые по первому сериалу герои, а также новые персонажи будут встречаться и расставаться, влюбляться и переживать, предавать и совершать геройские поступки, в конце концов, просто жить… В фильме снимались Николай Чиндяйкин, Ирина Лачина, Алексей Горбунов, Елена Ксенофонтова, Игорь Бочкин, Федор Добронравов, Марина Могилевская, Елена Аминова, Юлия Рутберг, Илья Древнов, Владимир Симонов, Мария Аронова.

В 2004 году Добронравов сыграл роль театрального актера Федора Васильевича в фильме Сергея Урсуляка "Долгое прощание". Картина, снятая по одноименной повести Юрия Трифонова, рассказывает о молодой актрисе Ляле Телепневой (Полина Агуреева). Она очень любит своего мужа Гришу (Андрей Щенников), непутевого, неустроенного, несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый, успешный, сильный мужик — прославленный драматург Смолянов (Борис Каморзин). Чего больше в отношениях Ляли к нему — любви или благодарности за налаженную жизнь, решенные проблемы и уверенность в завтрашнем дне? Попытка соединить несоединимое, жить двумя жизнями одновременно, кончается крахом для всех участников этого треугольника, все углы которого болезненно-острые.

В культовом сериале Урсуляка "Ликвидация" Добронравов исполнил роль старшего оперуполномоченного Одесского уголовного розыска Алексея Якименко. Захватывающий сюжет драматического фильма основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы детектива, шпионского триллера, криминальной драмы и романтической истории. По сюжету опальный маршал Жуков отправлен в ссылку в послевоенную Одессу, где населению просто нет житья от воров, убийц и вымогателей. Дерзкая безжалостная банда повадилась грабить военные склады. Главарь шайки – неуловимый немецкий шпион Академик, которого никто не знает в лицо. Только начальник угрозыска Давид Гоцман и маршал Жуков могут спасти город, на них вся надежда. Герои картины задумывают сложную и опасную операцию…

В 2020 году вышла еще одна картина Сергея Урсуляка с участием Добронравова – комедия "Одесский пароход", снятая по мотивам произведений Михаила Жванецкого. В основе сюжета новой комедии – знаменитые миниатюры "Одесский пароход", "Два яблока", "Собрание на ликеро-водочном заводе" и другие произведения сатирика. Судьбы героев каждой истории переплетаются, и перед зрителем предстает панорама жизни, в которой так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха, экипаж самолета интересуется у пассажиров, не умеет ли кто сажать самолет, буфетчица встает за штурвал парохода, а отец учит сына арифметике, уничтожая все яблоки в доме...