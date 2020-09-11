11 сентября 2020 10:00

Ко дню рождения Федора Добронравова: самый народный из артистов

Федор Добронравов. Кадр из Х/ф "Калачи"
Кадр из фильма "Одесский пароход". Федор Добронравов
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Братья по обмену"
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Сваты 5"
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Братья по обмену"
Кадр из фильма "Сваты-2012"
Федор Добронравов. Кадр из Х/ф "Калачи"
Кадр из фильма "Одесский пароход". Федор Добронравов
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Братья по обмену"
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Сваты 5"
Федор Добронравов. Кадр из сериала "Братья по обмену"
Кадр из фильма "Сваты-2012"

Федор Добронравов родился и вырос в самой простой семье. Отец был строителем, а мама работала на хлебозаводе. Да и сам актер думал, что его жизнь сложится также, если бы не сцена. С ранних лет Добронравов выступал в различных концертах, а после окончания школы отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище. У него была заветная мечта – стать клоуном. Но в институт его не приняли: строгое правило – юноши до армии не принимаются – не позволило тогда осуществиться мечте.

После службы в ВДВ Добронравов пошел работать на завод слесарем-сборщиком, а вскоре овладел множеством специальностей. Но мечта стать артистом не покидала его. Так и не сумев поступить в Московское цирковое училище, Федор успешно прошел все испытания в Воронежском институте искусств, где его сразу и приняли. А в 1990-м талантливый провинциальный артист попал в театр "Сатирикон". Там он познакомился с режиссером Сергеем Урсуляком, который и открыл Добронравова как киноактера в начале 90-х. Их сотрудничество началось с картины "Русский регтайм" и продолжилось в дальнейшем. Сегодня за плечами Федора Добронравова более 100 ролей в кино. 11 сентября он отмечает день рождения, в нашей подборке – фильмы телеканала "Россия 1" с участием артиста.

Комедийный сериал "Братья по обмену" – это история о двух братьях-близнецах, которые после долгой разлуки встречаются на родине, в глухом селе на похоронах отца. Обоих играет Федор Добронравов. Волею судеб жизнь братьев сложилась по-разному. И сами они, на первый взгляд, совершенно не похожи друг на друга: один – преуспевающий бизнесмен, второй – пьяница и зэк. Но постепенно становится понятно, что они родные люди, и сходство у них не только внешнее. Случайно поменявшись местами, каждый смог реализовать ту часть себя, которая была не востребована в их обычной жизни. И, конечно, найти настоящую любовь.

Сериал "Лучший город земли" – это продолжение многосерийной мелодрамы "Московские окна". 70-е годы. Москва. Уже знакомые по первому сериалу герои, а также новые персонажи будут встречаться и расставаться, влюбляться и переживать, предавать и совершать геройские поступки, в конце концов, просто жить… В фильме снимались Николай Чиндяйкин, Ирина Лачина, Алексей Горбунов, Елена Ксенофонтова, Игорь Бочкин, Федор Добронравов, Марина Могилевская, Елена Аминова, Юлия Рутберг, Илья Древнов, Владимир Симонов, Мария Аронова.

В 2004 году Добронравов сыграл роль театрального актера Федора Васильевича в фильме Сергея Урсуляка "Долгое прощание". Картина, снятая по одноименной повести Юрия Трифонова, рассказывает о молодой актрисе Ляле Телепневой (Полина Агуреева). Она очень любит своего мужа Гришу (Андрей Щенников), непутевого, неустроенного, несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый, успешный, сильный мужик — прославленный драматург Смолянов (Борис Каморзин). Чего больше в отношениях Ляли к нему — любви или благодарности за налаженную жизнь, решенные проблемы и уверенность в завтрашнем дне? Попытка соединить несоединимое, жить двумя жизнями одновременно, кончается крахом для всех участников этого треугольника, все углы которого болезненно-острые.

В культовом сериале Урсуляка "Ликвидация" Добронравов исполнил роль старшего оперуполномоченного Одесского уголовного розыска Алексея Якименко. Захватывающий сюжет драматического фильма основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы детектива, шпионского триллера, криминальной драмы и романтической истории. По сюжету опальный маршал Жуков отправлен в ссылку в послевоенную Одессу, где населению просто нет житья от воров, убийц и вымогателей. Дерзкая безжалостная банда повадилась грабить военные склады. Главарь шайки – неуловимый немецкий шпион Академик, которого никто не знает в лицо. Только начальник угрозыска Давид Гоцман и маршал Жуков могут спасти город, на них вся надежда. Герои картины задумывают сложную и опасную операцию…

В 2020 году вышла еще одна картина Сергея Урсуляка с участием Добронравова – комедия "Одесский пароход", снятая по мотивам произведений Михаила Жванецкого. В основе сюжета новой комедии – знаменитые миниатюры "Одесский пароход", "Два яблока", "Собрание на ликеро-водочном заводе" и другие произведения сатирика. Судьбы героев каждой истории переплетаются, и перед зрителем предстает панорама жизни, в которой так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха, экипаж самолета интересуется у пассажиров, не умеет ли кто сажать самолет, буфетчица встает за штурвал парохода, а отец учит сына арифметике, уничтожая все яблоки в доме...

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