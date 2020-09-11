Что такое "COVIDиотизм", и как с ним бороться?

Доктор Александр Мясников в студии программы "О самом главном" представил единственный экземпляр издания "Вестник COVIDиотизма", где описаны самые вопиющие случаи нездорового отношения к коронавирусу. Он напомнил, что всегда в лихие времена, когда случалась война, эпидемия, голод или прочие катаклизмы, одни резко богатели, другие, наоборот, разорялись; некоторые вдруг оказывались на вершине, а другие срывались вниз. При этом на фоне катастрофы традиционно поднималась пена из мародеров, кликуш и прочих сумасшедших, которые выдвигали свои теории и выдумывали хитрые способы нажиться на страданиях других людей.

Мясников считает: если уж зарабатывать, то исключительно на чем-то правильном и нужном – например, на производстве защитных костюмов, масок и очков, необходимых для защиты от болезни. Но употреблять настойку на ящерицах, которую выдают за лекарство от коронавируса, по мнению специалиста, есть настоящее проявление "COVIDиотизма".

Страницы "Вестника" пестрят заголовками: "В США перед второй волной коронавируса скупают 15-этажные бункеры и подземные дома с грядками"; "Житель Пенсильвании открыл стрельбу в магазине из-за просьбы продавца надеть маску"... "Нервы сдают", – комментирует Мясников и поясняет: дело в том, что на сегодняшний день маска из средства индивидуальной защиты превратилась в своеобразный пропуск, чтобы зайти в магазин или любое другое общественное место. Ругаться с продавцами или охранниками, которые предупреждают каждого посетителя о необходимости использования масок, бессмысленно. Они делают это не по собственному желанию, и в противном случае их просто оштрафуют.

Еще одна статья вестника: "Антипрививочники готовятся сорвать вакцинацию от коронавируса". Мясников утверждает – эта тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь если речь идет о прививке от столбняка, то это способ защитить от страшной болезни одного конкретного человека. А в случае с вакциной от коронавируса это шанс для создания коллективного иммунитета, который мог бы уберечь основные группы риска – пожилых, врачей и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому, отказываясь от вакцинации, можно сорвать масштабную государственную идею.

Также специалист резко осудил любителей устраивать специальные мероприятия для целенаправленного обмена вирусом, перелистывая статью под заголовком: "Техасец заразился коронавирусной инфекцией на COVID-вечеринке и умер". По мнению Мясникова, никакая вакцина неспособна убить человека, однако всегда есть риск погибнуть в результате болезни. Он утверждает: нужно беречь себя, не нарываться специально, соблюдать дистанцию и как можно больше времени проводить на улице. Сквозняк – наш лучший друг, говорит доктор и советует чаще проветривать помещения, ведь коронавирус передается не только через капли (при кашле и чихании), но и через микрочастицы (аэрозоль), способные длительное время сохраняться в воздухе.

Мясников утверждает: коронавирус с нами надолго, и от него невозможно спрятаться, запереться дома, закрыть на ключ детей, отказаться от визитов к родственникам – нужно просто жить! Ведь уже доказано: у пожилых людей самоизоляция вызывает депрессию и повышает уровень смертности. Невозможность видеть своих близких просто отбивает у стариков желание жить дальше. Поэтому нужно всеми силами стараться вернуться к прежним будням, и тогда все у нас будет хорошо.