Сергей Чиграков преподал Борису Корчевникову мастер-класс по мужской глажке

На занятия в музыкальное училище студент Чиграков всегда приходил в отглаженном костюме и при галстуке. Его мама, работавшая бухгалтером на заводе в Дзержинске, строго за этим следила. С тех пор Сергей очень любит гладить. В эфире канала "Россия 1" он дал Борису Корчевникову мастер-класс по профессиональной мужской глажке. Чиграков рассказал ведущему "Судьбы человека", что начинать нужно всегда с рукавов, затем гладить воротничок, а потом все остальное.

Лидеру рок-группы "Чиж и Компания" было всего 20 лет, когда у него родился сын Михаил. Тогда Чиграков не только много работал, но и успевал помогать жене Марине с новорожденным. Молодой отец запирался в ванной, самостоятельно стирал пеленки, а потом обязательно их гладил. "Ну надо ж как-то было помогать", – отметил Сергей Чиграков.

Сегодня у Чижа четверо детей. Двое младших сыновей родились в третьем браке музыканта. При этом рокер не скрывает, что у него был еще один сын – внебрачный. Как и его знаменитый отец, Влад тоже был музыкантом, но четыре года назад его не стало.