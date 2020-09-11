"Тыдыщ... Перевлюбился!": любовные похождения знаменитого Чижа

"В голове начинался необъяснимый химический процесс. Я влюблялся и уходил из семьи. Зубная щетка, трусы, гитара – и все, я пошел", – сказал как-то знаменитый русский рокер Сергей Чиграков или просто Чиж, основатель и бессменный лидер группы "Чиж и Компания", песни которой уже стали народными. В эфире канала "Россия 1" музыкант признался, что всех женщин ему посылал Господь.

Оглушительный успех, гастроли по всему миру, толпы поклонников – это одна сторона жизни рокера, но есть и другая: алкоголь, разводы, внебрачные дети. От первой жены Чиж ушел к ее же подруге, несмотря на то что в семье рос сын. Впрочем, ту самую подругу спустя 15 лет брака он тоже оставил ради новой возлюбленной…

Сергей Чиграков родился в Дзержинске. В его семье очень хорошо пел папа, еще он играл на семиструнной гитаре, на баяне и на гармони. Мама будущей рок-звезды тоже любила петь. "Она делала это тихонечко, никогда не высовываясь на передний план, потому что со слухом у нее было не совсем в порядке", – рассказал герой программы. Огромное влияние на Сергея оказал его старший брат Владимир. "У Вовки и его друзей я учился всему, чему только мог", – отметил Чиграков. Однажды Владимир с коллективом должны были играть на свадьбе, один музыкант не пришел, и они позвали Сережу. "С тех пор и понеслось: если не приходил барабанщик, я садился играть на барабанах; не пришел бас-гитарист – я неуклюже подыгрывал на бас-гитаре; если не пришел арфист, я тоже не приходил", – рассказал певец. И сценический псевдоним музыканту достался от брата: это Владимира звали Чиж, а Сергей тогда был Чижиком-младшим.

После школы Сергей поступил в музыкальное училище, откуда, правда, его вскоре выгнали за аморальное поведение: студент влюбился в аккордеонистку Наташу. Какое-то время он поработал на заводе учеником электрика, был грузчиком на хлебозаводе, а потом пошел играть в ресторан. С Наташей он быстро расстался, она вернулась в родной город, а он "перевлюбился".

В училище Сергея все-таки восстановили, и он стал одним из лучших студентов. Когда ему было 19 лет, он познакомился с Мариной. Девушка занималась на теоретическом отделении, а Чиграков – на народном. Когда они подавали заявление в загс, Марина уже была беременна. "Я обеспечивал семью. Я поступил работать аккомпаниатором в местный ДК. Я работал в хоре ветеранов. Подрабатывал в народном оркестре – у детей. И мы как раз сделали свой коллектив "Группу продленного дня". Я был загружен музыкой просто сверху донизу", – объяснил гость Бориса Корчевникова.

Сергей начал много ездить по стране, участвовать в различных фестивалях. Марина не могла сопровождать мужа, так как сидела с маленьким Мишей. Чиграков влюбился в другую, подругу жены Ольгу. После развода с Мариной он уехал из Дзержинска и много лет не виделся с Михаилом. А новая жена родила ему дочь Дарью.

Вначале Сергей с Ольгой жили в Нижнем Новгороде, затем переехали в Харьков, где его коллектив стал культовой группой. Потом Андрей Бурлаки пригласил Чигракова в Питер, там и появилась рок-группа "Чиж и Компания". Так бывший школьный учитель Сергей Николаевич стал звездой русского рока. Огромную роль в этом сыграл один из родоначальников российской рок-музыки Борис Гребенщиков. Чиграков сам попросил его о помощи, но не для себя, а для друга и коллеги Александра Чернецкого, которому нужно было срочно собрать деньги на лечение. Позже Гребенщиков помог коллеге записать его первый сольный альбом и поддержал первое выступление группы "Чиж и Компания".

Постепенно успешный рок-музыкант пристрастился к алкоголю. Он мог пить какое-то время, потом мог не пить вовсе. "Я не делаю из этого какого-то культа. Другое дело, что, если я начинаю пить, меня очень сложно остановить, но, как правило, это быстро проходит. Дня на три-четыр, будьте любезны, меня оставьте. Ну, я такой. Я запойный", – откровенно рассказал певец Борису Корчевникову.

С Ольгой музыкант прожил много лет, а потом, по его словам, "опять перевлюбился". "Может быть, мы слишком долго пробыли вместе. А может, я неправ во всем. Я ни в чем не бываю прав на сто процентов", – признался Сергей. Он встретил Валентину, и у него "сорвало крышу". Даше было 11 лет, когда ее родители расстались. Девочка очень переживала. Сейчас она уже выросла, вышла замуж. "Посмотрим, как у Даши еще пойдет, так что нечего тут на отца... Пусть до моих лет доживет... – заметил лидер группы "Чиж и Компания".

С Валентиной Сергей познакомился в поезде. Потом они долго общались, дважды она ему отказывала, не хотела рушить чужую семью. А на третий раз согласилась стать его женой. Сегодня у Чижа четверо детей. Двое младших сыновей родились в третьем браке музыканта. С Валентиной они вместе уже 17 лет, и ровно на столько же она младше своего мужа. При этом рокер не скрывает, что у него был еще один сын – внебрачный. Вместе с его мамой, Ириной Стефановной, Чиграков учился в Ленинградском институте культуры. Как и его знаменитый отец, Влад тоже был музыкантом, но четыре года назад его не стало.

Именно Валентина помогла мужу пережить смерть родителей, сына и старшего брата. Чиграков винит себя в том, что его не было рядом с близкими. Всякий раз он оказывался где-то вдалеке: когда у него умер папа, он был в Ленинграде; когда умирала мама, он ехал с гастролей в Дзержинск, но не успел; а когда внезапно скончался Владимир, музыкант работал в Швейцарии.

"Со всеми женщинами меня... свел Господь и даровал мне вот это счастье – с ними общаться. Это очень дорогого для меня стоит", – признался знаменитый рок-музыкант.

Как длинная коса первой жены спасла жизнь Сергею? Как прошла встреча музыканта со старшим сыном Михаилом после десятилетней разлуки? Как складывались его отношения с внебрачным сыном? Из-за чего погиб Влад? И почему гитариста называют "уютным рокером"? Ответы – в программе "Судьба человека".