Рок-музыкант Сергей Чиграков рассказал о смерти сына

Сегодня у Чижа четверо детей. Двое младших сыновей родились в третьем браке музыканта. При этом рокер не скрывает, что у него был еще один сын – внебрачный. Но четыре года назад юноши его не стало. О трагической гибели Влада Сергей Чиграков рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия".

Вместе с его мамой, Ириной Стефановной, Чиграков учился в Ленинградском институте культуры. Как и его знаменитый отец, Влад тоже был музыкантом. Он писал песни, у него в Питере была своя группа. Между ними сложились очень доверительные отношения. Молодой человек часто бывал в их доме, они "джемовали и сейшеновали" на гитаре, много репетировали, с дочкой Сергея от второго брака, Дашей, Влад играл на фортепиано. Они много шутили, веселились, смеялись.

По словам Чигракова, их связывали не только родственные отношения, они оба были музыкантами, что их очень сближало. "Как чувак чувака мы запросто друг друга подкалывали", – отметил лидер группы "Чиж и Компания".

"Может быть, меня так наказывает Бог за все мои веселые перевлюбленности. Кто знает? Там какая-то смутная была история, что-то в новогоднюю ночь. Говорят, что сбила машина", – рассказал Сергей. Владу было чуть больше тридцати лет.