Главные хиты 1990-х – в новом выпуске "Привет, Андрей!"

Субботний вечер – лучшее время для интересных встреч и прекрасных песен. На этот раз в студию программы "Привет, Андрей!" придут знаменитые артисты – исполнители шлягеров, которые в свое время прогремели на всю страну.

В исполнении Николая Трубача прозвучит хит про "Пять минут", Алена Свиридова споет гимн всех "бедных овечек", а Алена Апина порадует публику своей коронной "Электричкой". Гостями Андрея Малахова станут легендарные ведущие "Песни года" Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, Олег и Родион Газмановы, Владимир Маркин, а также известные "акулы пера" – Артур Гаспарян и Сергей Соседов, которые всегда славились своими острыми статьями о звездах шоу-бизнеса.

Смотрите передачу "Привет, Андрей!" в эфире канала "Россия 1" в субботу, 12 сентября, в 18:00.