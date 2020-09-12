Завершились съемки остросюжетной мелодрамы "Самозванка"

"Кинокомпания Альянс" завершила съемки остросюжетной мелодрамы режиссера Алексея Быстрицкого "Самозванка". Главные роли в картине играют Анна Старшенбаум и Игорь Петренко. Фильм повествует о непростой судьбе талантливого доктора, которую осудили по ложному обвинению во врачебной ошибке.

По сюжету драмы 30-летняя Зоя Ковалевская выходит из тюрьмы. Женщина мечтает вернуть свою прошлую жизнь, в которой она лечила людей, была влюблена и счастлива. Несколько лет назад Ковалевскую подставил коллега, который ей очень нравился. Теперь героине нужно как-то жить дальше. В поезде она случайно знакомится с провинциалкой Марией Журавлевой, которую пригласили в московскую больницу на должность врача. Отлучившись ненадолго из купе, Зоя возвращается и видит лежащую на полу в тамбуре соседку. Женщина не подает признаков жизни. У Ковалевской появляется шанс вернуться в столицу под чужим именем и работать по любимой специальности. Но кто и за что убил ее попутчицу? Не придут ли теперь за ней, ведь она незаконно стала Марией Журавлевой? И не будет ли она испытывать муки совести из-за того, что присвоила судьбу другого человека?

Режиссером драматической картины "Самозванка" стал Алексей Быстрицкий. Известный актер Игорь Петренко ("Шерлок Холмс", "Черная кошка", "Решение о ликвидации") предстал в роли возлюбленного и коллеги Зои в ее новой жизни. Юлия Зимина, полюбившаяся многим по образу Кармелиты в одноименном сериале, выступила в образе коварной соперницы главной героини. А невинно осужденную Зою Ковалевскую, сыграла Анна Старшенбаум, знакомая нашим зрителям по таким проектам, как "На рассвете" и "Красотка". Напомним, что совсем скоро популярная актриса появится в громкой премьере канала "Россия 1" – саге о любви и верности "Зови меня мамой".