12 сентября 2020 10:55

Завершились съемки остросюжетной мелодрамы "Самозванка"

Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"
Кадры со съемок сериала "Самозванка"

"Кинокомпания Альянс" завершила съемки остросюжетной мелодрамы режиссера Алексея Быстрицкого "Самозванка". Главные роли в картине играют Анна Старшенбаум и Игорь Петренко. Фильм повествует о непростой судьбе талантливого доктора, которую осудили по ложному обвинению во врачебной ошибке.

По сюжету драмы 30-летняя Зоя Ковалевская выходит из тюрьмы. Женщина мечтает вернуть свою прошлую жизнь, в которой она лечила людей, была влюблена и счастлива. Несколько лет назад Ковалевскую подставил коллега, который ей очень нравился. Теперь героине нужно как-то жить дальше. В поезде она случайно знакомится с провинциалкой Марией Журавлевой, которую пригласили в московскую больницу на должность врача. Отлучившись ненадолго из купе, Зоя возвращается и видит лежащую на полу в тамбуре соседку. Женщина не подает признаков жизни. У Ковалевской появляется шанс вернуться в столицу под чужим именем и работать по любимой специальности. Но кто и за что убил ее попутчицу? Не придут ли теперь за ней, ведь она незаконно стала Марией Журавлевой? И не будет ли она испытывать муки совести из-за того, что присвоила судьбу другого человека?

Режиссером драматической картины "Самозванка" стал Алексей Быстрицкий. Известный актер Игорь Петренко ("Шерлок Холмс", "Черная кошка", "Решение о ликвидации") предстал в роли возлюбленного и коллеги Зои в ее новой жизни. Юлия Зимина, полюбившаяся многим по образу Кармелиты в одноименном сериале, выступила в образе коварной соперницы главной героини. А невинно осужденную Зою Ковалевскую, сыграла Анна Старшенбаум, знакомая нашим зрителям по таким проектам, как "На рассвете" и "Красотка". Напомним, что совсем скоро популярная актриса появится в громкой премьере канала "Россия 1" – саге о любви и верности "Зови меня мамой".

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