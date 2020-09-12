Марк Богатырев нашел портал в прошлое

Ведущий программы "По секрету всему свету" на телеканале "Россия 1" перенесся во времени, чтобы узнать тайны скандинавских рун, поиграл в забытые древние игры, полакомился средневековым десертом и почувствовал себя настоящим ковбоем.

Сегодя Выборгский замок – лицо основанного вокруг него города. Он был то шведским, то финским, то русским и, будто балансируя на стыке разных эпох и культур, по волшебству отворяет всем своим гостям двери в самые разные миры.

Выборг основали в Средние века шведы. В начале XVIII века его завоевал Петр Первый, чтобы обезопасить свою новую столицу. В XIX веке Выборг входит в состав Российской Империи и относится к Великому княжеству Финляндскому, а в XX является вторым по величине городом уже независимой Финляндии. В 1940 году в ходе Советско-финской войны Выборг становится частью Советского Союза.

Все эти многочисленные исторические перипетии оставили видимый след в облике города. В свое время старая ратуша была самым большим зданием в Выборге, а сегодня – просто символ из XVII века. На пустыре казнили сторонников короля Сигизмунда. Из-за крови его прозвали Красным, как и городскую площадь, которая появилась спустя несколько веков.

Парк Монрепо считается настоящим чудом, причем как природным, так и рукотворным. Над его созданием трудились лучшие садовники, художники, архитекторы и скульпторы Европы. Монрепо в переводе с французского означает "мой отдых", "мой покой". И это не покой могильной плиты – это покой как точка равновесия между природой и культурой, между античными образцами красоты и христианской добродетелью. Здесь оживают мифы, становятся реальными легенды. Этот уникальный парк расположен на территории Южной Карелии.

Будущее в Выборге предсказывают давно. Человек всегда хотел знать, что его ждет впереди, и один из важных элементов северной традиции – это руны. По сути дела, руны – это тайные знаки, но при этом со временем они стали еще и буквами алфавита, поэтому использовались для письма. Современные городские предсказатели называют себя ярлами. Ярл – один из высших титулов средневековой Скандинавии. Любой человек может у них узнать подсказку, что ему лучше делать, как быть. Рун всего 24.

Как называются собранные руны? Что северные предсказатели нагадали Марку Богатыреву? И в какую игру поиграл ведущий в Выборгском замке? Ответы – в новом выпуске программы "По секрету всему свету".