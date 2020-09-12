12 сентября 2020 18:56

В шоу "Привет, Андрей!" – хиты 90-х в новой аранжировке

Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"
Кадр из программы "Привет, Андрей!"

В новом выпуске субботнего шоу "Привет, Андрей!" известные гости вспоминали самые яркие номера фестиваля "Песня года". В эфире канала "Россия 1" прозвучали хиты Николая Трубача, Алены Свиридовой, Алены Апиной, Родиона и Олега Газмановых, Вадима Байкова. В студии появилась неожиданная гостья из Франции, а исполнительница "Бедной овечки" показала свою дачу в Керчи.

Сергей Романов – автор знаменитых песен "Фантазер", "Птица в клетке" и многих других. В конце 80-х он был одним из самых востребованных поэтов на советской эстраде. Песни на его слова исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Виктор Салтыков. Казалось, перед ним открыты все двери, и шоу-бизнес ждал от него новых хитов. Но неожиданно для всех Сергей Романов решил, что этот мир – не для него. "Я уже какого-то своего уровня достиг, и мне стало уже неинтересно дальше. В 1991 году я ушел из шоу-бизнеса и закончил свою песенную карьеру", – рассказал Романов. Он работал в школе преподавателем предмета "Христианская этика". А сейчас Сергей живет на пенсию и на небольшие песенные гонорары.

В начале 90-х на "Песне года" появился самобытный коллектив, где все музыканты были членами одной семьи. Гитарист Виктор Карасенко приходился мужем солистке Галине Кныш, а их сын Андрей – с детства играл в ансамбле на ударных инструментах. Сестры Кныш пели о счастливой семье и своей малой Родине. Жизнерадостные люди из провинции со звонкими голосами и в народных костюмах – именно такими артисты запомнились поклонникам. Но в середине 90-х они перестали появляться на телевидении. Более 25 лет Галина Кныш и Виктор Карасенко живут в Лионе. Богатая француженка Николь, поклонница сестер Кныш, купила артистам роскошный дом и помогла обосноваться в чужой стране. Несмотря на отсутствие авиарейсов из Парижа в Москву, Галина сумела пересечь границу и появилась в студии шоу "Привет, Андрей!" Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян буквально набросился на гостью из Франции с вопросом: "Нам очень интересна механика перехода через границу? Потому что все засиделись здесь уже! Выкладывайте все карты!" Оказалось, все просто – Галина добралась до Парижа, вылетела в Турцию и оттуда прямым рейсом в Москву.

Валерий Ковтун остается единственным непоющим музыкантом, кто выступал со своими сольными номерами на сцене "Песни года". Его называют самым талантливым аккордеонистом в истории нашей эстрады. И хотя сам он не обладал вокальными данными, стоило музыканту взять в руки свой инструмент, как петь начинали все вокруг. Без участия Валерия Ковтуна, которого в народе называли "золотым аккордеоном", не обходился ни один праздничный концерт. Он был постоянным участником программ "Шире круг" и "Голубой огонек". Он был любимцем женщин, но главную любовь своей жизни Татьяну встретил только в 72 года. С 50-летней женщиной он познакомился в социальных сетях. Но семейное счастье продлились недолго: спустя пять лет любимый муж умер на руках Татьяны. "Когда Валерия Андреевича не стало, что меня больше всего поразило и удивило, что ни по какому каналу не прошло известие, что не стало мировой легенды, не стало "золотого аккордеона"! Очень многие пишут, что его не хватает, что с ним замолчал аккордеон, замолчала музыка живая", – сказала Татьяна в студии программы.

Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила первое появление Родиона Газманова на "Песне года". "Все были просто в восторге. Потому что тогда все были влюблены в папу, а тут появился маленький соперник", – рассказала бессменная ведущая популярного фестиваля. А Олег Газманов напомнил, что он написал песню про девушку, которую звали Люси. А потом музыкант потерял голос. "Я себе в клочья порвал связки и не мог петь. А Саня Кальянов говорит: "У тебя чувачок так поет здорово! Дай ему песню какую-нибудь". А мне было некогда писать. Но ключевое слово "Люси" осталось", – отметил Олег Газманов, добавив, что для маленького 6-летнего мальчика рано было про девушку, поэтому про собаку получилось.

Какие исполнители появились на "Песне года" благодаря "Звуковой дорожке"? Какую песню Владимир Жечков  украл у Газманова? Боялся ли маленький Родион Газманов выходить на большую сцену? Что случилось с основателем коллектива "Белый Орел"? Какой псевдоним придумал Алене Апиной ее бывший муж? Когда в последний раз дуэт Вовк – Меньшов вышел на сцену "Песни года"? Какой урожай собрала на даче в Керчи Алена Свиридова? Чем сейчас занимается певец и композитор Владимир Цветаев? Ответы – в новом выпуске субботнего шоу "Привет, Андрей!"

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