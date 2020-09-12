В шоу "Привет, Андрей!" – хиты 90-х в новой аранжировке

В новом выпуске субботнего шоу "Привет, Андрей!" известные гости вспоминали самые яркие номера фестиваля "Песня года". В эфире канала "Россия 1" прозвучали хиты Николая Трубача, Алены Свиридовой, Алены Апиной, Родиона и Олега Газмановых, Вадима Байкова. В студии появилась неожиданная гостья из Франции, а исполнительница "Бедной овечки" показала свою дачу в Керчи.

Сергей Романов – автор знаменитых песен "Фантазер", "Птица в клетке" и многих других. В конце 80-х он был одним из самых востребованных поэтов на советской эстраде. Песни на его слова исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Виктор Салтыков. Казалось, перед ним открыты все двери, и шоу-бизнес ждал от него новых хитов. Но неожиданно для всех Сергей Романов решил, что этот мир – не для него. "Я уже какого-то своего уровня достиг, и мне стало уже неинтересно дальше. В 1991 году я ушел из шоу-бизнеса и закончил свою песенную карьеру", – рассказал Романов. Он работал в школе преподавателем предмета "Христианская этика". А сейчас Сергей живет на пенсию и на небольшие песенные гонорары.

В начале 90-х на "Песне года" появился самобытный коллектив, где все музыканты были членами одной семьи. Гитарист Виктор Карасенко приходился мужем солистке Галине Кныш, а их сын Андрей – с детства играл в ансамбле на ударных инструментах. Сестры Кныш пели о счастливой семье и своей малой Родине. Жизнерадостные люди из провинции со звонкими голосами и в народных костюмах – именно такими артисты запомнились поклонникам. Но в середине 90-х они перестали появляться на телевидении. Более 25 лет Галина Кныш и Виктор Карасенко живут в Лионе. Богатая француженка Николь, поклонница сестер Кныш, купила артистам роскошный дом и помогла обосноваться в чужой стране. Несмотря на отсутствие авиарейсов из Парижа в Москву, Галина сумела пересечь границу и появилась в студии шоу "Привет, Андрей!" Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян буквально набросился на гостью из Франции с вопросом: "Нам очень интересна механика перехода через границу? Потому что все засиделись здесь уже! Выкладывайте все карты!" Оказалось, все просто – Галина добралась до Парижа, вылетела в Турцию и оттуда прямым рейсом в Москву.

Валерий Ковтун остается единственным непоющим музыкантом, кто выступал со своими сольными номерами на сцене "Песни года". Его называют самым талантливым аккордеонистом в истории нашей эстрады. И хотя сам он не обладал вокальными данными, стоило музыканту взять в руки свой инструмент, как петь начинали все вокруг. Без участия Валерия Ковтуна, которого в народе называли "золотым аккордеоном", не обходился ни один праздничный концерт. Он был постоянным участником программ "Шире круг" и "Голубой огонек". Он был любимцем женщин, но главную любовь своей жизни Татьяну встретил только в 72 года. С 50-летней женщиной он познакомился в социальных сетях. Но семейное счастье продлились недолго: спустя пять лет любимый муж умер на руках Татьяны. "Когда Валерия Андреевича не стало, что меня больше всего поразило и удивило, что ни по какому каналу не прошло известие, что не стало мировой легенды, не стало "золотого аккордеона"! Очень многие пишут, что его не хватает, что с ним замолчал аккордеон, замолчала музыка живая", – сказала Татьяна в студии программы.

Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила первое появление Родиона Газманова на "Песне года". "Все были просто в восторге. Потому что тогда все были влюблены в папу, а тут появился маленький соперник", – рассказала бессменная ведущая популярного фестиваля. А Олег Газманов напомнил, что он написал песню про девушку, которую звали Люси. А потом музыкант потерял голос. "Я себе в клочья порвал связки и не мог петь. А Саня Кальянов говорит: "У тебя чувачок так поет здорово! Дай ему песню какую-нибудь". А мне было некогда писать. Но ключевое слово "Люси" осталось", – отметил Олег Газманов, добавив, что для маленького 6-летнего мальчика рано было про девушку, поэтому про собаку получилось.

Какие исполнители появились на "Песне года" благодаря "Звуковой дорожке"? Какую песню Владимир Жечков украл у Газманова? Боялся ли маленький Родион Газманов выходить на большую сцену? Что случилось с основателем коллектива "Белый Орел"? Какой псевдоним придумал Алене Апиной ее бывший муж? Когда в последний раз дуэт Вовк – Меньшов вышел на сцену "Песни года"? Какой урожай собрала на даче в Керчи Алена Свиридова? Чем сейчас занимается певец и композитор Владимир Цветаев? Ответы – в новом выпуске субботнего шоу "Привет, Андрей!"