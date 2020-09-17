Метил в актеры, попал и в режиссеры: фильмы с Владимиром Меньшовым

17 сентября день рождения празднует народный артист, режиссер, актер, сценарист и продюсер – Владимир Меньшов. Его картины "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов" знает и любит вся страна. Однако сам Владимир изначально мечтал стать актером и с четвертого раза все-таки смог попасть в театральный. Поэтому в нашей сегодняшней подборке – современные ленты с участием Меньшова-артиста.

Историческая драма "Екатерина", ставшая обладателем премий ТЭФИ и "Золотой орел", рассказывает о судьбе Софии Фредерики, будущей российской императрицы Екатерины Великой. Действие картины охватывает период с момента приезда принцессы в Петербург и до ее восшествия на престол. Саму императрицу сыграла Марина Александрова, а Владимир Меньшов предстает перед зрителями в образе графа Алексея Бестужева.

Многосерийный фильм "Ликвидация" Сергея Урсуляка стал классикой, как только вышел на экраны. Действие картины происходит в послевоенной Одессе. Именно туда отправляют в ссылку опального маршала Жукова (Владимир Меньшов). Город захлестнула волна преступности, да еще и объявилась банда, грабящая военные склады. Лишь начальник угрозыска Давид Гоцман (Владимир Машков) и маршал Жуков могут спасти Одессу и ее жителей…

Спортивная драма "Легенда №17" посвящена судьбе великого хоккеиста Валерия Харламова. Главное событие картины – матч между сборными СССР и Канады, прошедший 2 сентября 1972 года в Монреале. Тогда команда Советского Союза победила с разгромным счетом, а Харламов мгновенно стал знаменитым. Хоккеиста сыграл в фильме Данила Козловский, а Владимира Меньшова вы узнаете в образе Эдуарда Балашова, партработника, курирующего сборную. За свою роль Меньшов получил премию "Золотой орел".

Фильм "Ноль-седьмой" меняет курс" был снят по повести Евгения Месяцева "Охота на балерину". По сюжету российским специалистам удалось создать секретный комплекс "Горгона”, способный сделать боевой самолет невидимым для радаров. Разумеется, устройство сразу вызывает жгучий интерес у президента США и некоего миллиардера. Однако завладеть им пытаются и террористы, разработавшие операцию по захвату российского самолета с механизмом на борту… Владимиру Меньшову в фильме досталась роль президента России.

Если вы хотите побольше узнать о жизни самого народного артиста, то смотрите программу "Судьба человека", гостем которой он становился дважды. В первом выпуске режиссер рассказал Борису Корчевникову о своей супруге Вере Алентовой. Владимир пролил свет на их семейные тайны, рассказал о причинах, по котрым они расходились, и поделился секретом, как прожить вместе до золотой свадьбы.

А во время второго визита Меньшов рассказал о своем долгом и непростом пути к успеху, о том, почему смог поступить в театральный лишь с четвертой попытки, а также об отношениях со своей дочерью Юлией Меньшовой.