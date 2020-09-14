14 сентября 2020 11:17

Колумнист Forbes Коэн: Трампу не видать Нобелевскую премию мира как своих ушей


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Президенту США Дональду Трампу не дадут Нобелевскую премию мира, потому что он не является частью той тусовки, которая между собой раздает эти премии. Большинство в Нобелевском комитете – политики из Норвегии, в основном социал-демократы и социалисты. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" колумнист Forbes Ариэль Коэн.

"Даже если Трамп совершит чудо и ядерное оружие по взаимному согласию все уничтожат, ему Нобелевскую премию мира не видать как своих ушей", – отметил американский политолог, находясь на прямой связи со студией "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" из Вашингтона.

Что же касается отношения с Россией, то, по словам эксперта, тут нашла коса на камень. Трамп хотел улучшить отношения, а вашингтонский истеблишмент никак не дает ему это сделать.

Депутаты из Швеции и Норвегии выдвигают Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что именно сейчас Америка активизирует производство ранее запрещенных ракет средней и меньшей дальности. А внутри страны у Трампа прямо противоположные проблемы: его обвиняют в разглашении ядерных секретов США.

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