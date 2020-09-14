Колумнист Forbes Коэн: Трампу не видать Нобелевскую премию мира как своих ушей

Президенту США Дональду Трампу не дадут Нобелевскую премию мира, потому что он не является частью той тусовки, которая между собой раздает эти премии. Большинство в Нобелевском комитете – политики из Норвегии, в основном социал-демократы и социалисты. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" колумнист Forbes Ариэль Коэн.

"Даже если Трамп совершит чудо и ядерное оружие по взаимному согласию все уничтожат, ему Нобелевскую премию мира не видать как своих ушей", – отметил американский политолог, находясь на прямой связи со студией "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" из Вашингтона.

Что же касается отношения с Россией, то, по словам эксперта, тут нашла коса на камень. Трамп хотел улучшить отношения, а вашингтонский истеблишмент никак не дает ему это сделать.

Депутаты из Швеции и Норвегии выдвигают Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что именно сейчас Америка активизирует производство ранее запрещенных ракет средней и меньшей дальности. А внутри страны у Трампа прямо противоположные проблемы: его обвиняют в разглашении ядерных секретов США.