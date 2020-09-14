Лион Измайлов рассказал о страшной потере

В этом году известный писатель-сатирик Лион Измайлов отметил 80-летие. Он родился за год до войны и в жизни пережил много потерь. О самой страшной из них он рассказал в эфире канала "Россия 1", в интервью Борису Корчевникову. Это произошло еще в молодости, когда будущий артист эстрады был влюблен в девушку по имени Валя. В ту пору у Вали был парень, с которым они встречались много лет, и, конечно, не обошлось без конфликтов, но она все же выбрала Измайлова.

Отношения молодых людей были уже достаточно серьезными, когда случилась страшная трагедия. Валя тогда дружила с Наташей, дочкой главного режиссера Театра оперетты, и однажды пришла к ней домой, чтобы помочь исправить двойку за экзамен. Неожиданно появился парень Наташи с самодельным пистолетом в руках. "Он пришел и сказал моей девушке Вале: "Давай уходи отсюда". Она сказала: "Я не уйду". Тогда он выстрелил ей в голову. Потом покончил с собой. И все", – вспоминает Лион Измайлов.

Валю отвезли в Градскую больницу, ее оперировали несколько часов, но спасти все же не смогли. Писатель пояснил, что Наташа незадолго до трагедии бросила того парня, отчего он потерял рассудок, смастерил пистолет, застрелил Валю, а затем выбежал на балкон и покончил с собой. "Это была такая жуткая история, конечно. Она была совершенно очаровательная девушка, такая добрая, хорошая и чистая, что, конечно, Бог забрал ее", – говорит Лион Моисеевич. На протяжении долгих лет он дважды в год навещал ее родителей: 9 января, когда Валя погибла, и 4 апреля, когда она родилась.