Без журналистов и делегаций: переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи пройдут в особом формате

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Бочаровом ручье состоится в непривычном формате. Без преувеличения – с глазу на глаз. С места событий об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин.

Он отметил, что вокруг предстоящих переговоров образовался серьезный журналистский ажиотаж, не свойственный ставшими обыденными встречам двух президентов в Сочи.

"За последние годы там было немало встреч двух президентов. Однако сегодняшняя встреча особенная. В этот раз все иначе. Журналистов там не будет", – подчеркнул Павел Зарубин в эфире программы "60 минут".

По его словам, ранее на подобные переговоры всегда приезжали представительные делегации, в составе которых были министры и премьер-министры. "На этот раз встреча пройдет с глазу на глаз – только два президента", – заключил журналист.

На переговорах Путина и Лукашенко в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

При этом Александр Лукашенко ранее сообщил, что во время переговоров с Владимиром Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по темам, которые наиболее чувствительны и болезненны для двух государств.