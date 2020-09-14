Лион Измайлов: "Я остался жив благодаря Александру Меню"

Знаменитый писатель-сатирик Лион Измайлов женился трижды, однако жен у него было только две. Дело в том, что со своей супругой Еленой они разошлись спустя три года брака, но уже через несколько месяцев поняли, что не смогут жить друг без друга. Их обвенчал знаменитый священник Александр Мень, к которому Измайлова однажды привел знакомый. По словам писателя, отец Александр сразу очаровал его, и контакт сложился мгновенно. "Десять лет я провел рядом с ним. Жалею, что редко виделись, но Господь послал мне такого человека, который меня и крестил, и венчал, и учил, и все-все-все", – признался он в студии программы "Судьба человека".

Артист эстрады говорит, что очень тяжело переживал смерть настоятеля. Услышав о страшном убийстве по телефону, он едва не потерял сознание. Вспоминает – это был настоящий кошмар. При этом буквально за месяц до трагедии отец Александр сам спас Измайлову жизнь.

Они вместе ехали в машине, когда священник попросил писателя сбросить скорость. В этот самый момент прямо на ходу у машины отлетело колесо, и автомобиль стало заносить на встречную полосу. "Я еле-еле удержал руль, – рассказывает Лион Моисеевич. – Я весь вспотел, просто взмок, но удержался, хоть и с трудом". Он предположил, что ночью кто-то пытался открутить колесо, но злоумышленник не смог справиться с секреткой, и оно держалось на одном болте. "Собственно, благодаря тому, что он мне сказал снизить скорость, мы остались живы", – пояснил Измайлов.