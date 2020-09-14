Козловского назвали главным российским актером десятилетия

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" составило топ-50 главных киноактеров России за последние десять лет. Артисты оценивались по девяти основным показателям. Учитывались общее число проектов (причем только полнометражных) с участием актера, количество главных ролей, количество зарубежных проектов, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды, уровень медийности, число подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов и общая посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга. При этом вес имели только фильмы, собравшие в России и СНГ не менее 10 млн рублей.

Первое место в рейтинге занял Данила Козловский. У него больше всего главных ролей, и он активнее всех участвует в рекламных кампаниях. Актер снимался в голливудском проекте "Академия вампиров". Также он набрал максимальный балл за размер бюджетов и большой балл за общую посещаемость и медийность. Среди наград Козловского – "Золотой орел" и "Ника". После того, как артист сыграл Валерия Харламова в фильме Николая Лебедева "Легенда № 17", его приглашают только в крупные проекты ("Экипаж", "Тренер").

На второй ступени пьедестала – Александр Петров.У него меньше главных ролей и менее активная позиция в рекламных кампаниях, чем у Козловского. Зато выше уровень медийности, а это значит, что зрителей он интересует немного больше.

Петр Федоров расположился на третьей строчке рейтинга. Козловскому и Петрову он уступил в уровне медийности, почти не набрав очков ни за Instagram, ни за запросы в поисковиках. Зато совокупная аудитория пяти самых кассовых фильмов с участием артиста составил без малого 20 млн человек.

Четвертое место – у Ивана Урганта. Главная роль в комедии "Елки", а также отдельные кинопроекты ("Выкрутасы") позволили ему обойти 46 участников рейтинга.

На пятом месте оказалсяВладимир Машков. Участие в успешных блокбастерах ("Движение вверх", "Экипаж"), работа у лучших режиссеров, награды и премии – вот слагаемые его успеха.

Вторая половина десятки лучших выглядит так:

6. Дмитрий Нагиев

7. Константин Хабенский

8. Федор Бондарчук

9. Сергей Светлаков

10. Милош Бикович