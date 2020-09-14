Лион Измайлов: "Нельзя жениться без любви"

Юмор Лиона Измайлова сегодня актуален как никогда. Писателя-сатирика можно смело назвать родоначальником русского стендапа: его монологи исполняли на сцене Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и многие другие. А в какой-то момент он сам предстал перед широким зрителем. В одном из своих интервью Измайлов признался, что никогда не добился бы того, что имеет, без поддержки друзей. К сожалению, за последние годы многих из них не стало. Ушел из жизни Михаил Задорнов, с которым Измайлова связывала дружба длиной в 45 лет, Анатолий Трушкин, Роман Карцев, Эдуард Успенский... В этом году у Лиона Измайлова юбилей: ему исполнилось 80 лет. На английском его фамилия – is my love – означает "моя любовь". На самом деле, Измайлов – это псевдоним, который говорит о том, что он из МАИ – Московского авиационного института. По образованию Лион инженер-конструктор, но он выбрал иной путь и стал конструктором судеб других людей. Спустя много лет Михаил Задорнов объявлял выход сатирика на сцену так: "Вот Лион Измайлов, интересный человек: восемь лет проучился в авиационном институте, до сих пор не может понять, почему самолеты летают, а крыльями не машут". Откровенный разговор с писателем – в эфире телеканала "Россия 1".

Он родился за год до войны, в мае 1940-го. Жил в бараке, носил воду из колонки, топил печку дровами, но при этом чувствовал себя абсолютно счастливым ребенком. Отца Измайлов практически не помнит: он был строителем мехкомбината в Ростокино, участвовал в создании двух павильонов на ВДНХ, но в 1941-м ушел на фронт, а в 1943-м пропал без вести. Мать решила, что сын пойдет по стопам отца и отдала его в строительный техникум, однако в процессе обучения специализация сменилась, и Лион заканчивал уже авиамоторный.

Отчим не смог заменить Измайлову папу. И хотя писатель благодарен ему за возможность жить, учиться и развиваться, близких отношений между ними так и не сложилось. После техникума будущий артист эстрады два года работал технологом на заводе, выпускавшем ракеты "воздух-воздух". А потом Измайлову благодаря счастливой случайности удалось поступить в авиационный институт. Однажды, сойдя с поезда на вокзале, он помог одной женщине отнести чемоданы. "Она сказала: "Я слышала, вы хотите перевестись в дневной институт?" Говорю: "Да, но не имею возможности". Она говорит: "Я вам записочку дам". Дала мне записочку: "Мама, помоги этому мальчику". Мама оказалась секретарем ректора Авиационного института. Я приехал к ней, и через две недели уже вышел учиться в Московском авиационном институте", – вспоминает писатель в программе "Судьба человека" и добавляет: в жизни очень важно быть вежливым.

Именно в стенах МАИ он познакомился с Феликсом Камовым, Эдуардом Успенским и своим будущим соавтором Валерием Чудодеевым, с которым вместе писал еще целых тридцать лет. Впрочем, насыщенной была не только творческая, но и личная жизнь. Сначала он встретил отличницу Лиду, которая помогала ему сдавать экзамены, но вскоре увидел прекрасную девушку по имени Валя. У нее тогда был парень, с которым она встречалась уже много лет, и, конечно, без конфликта не обошлось, но она все же выбрала Измайлова. Отношения молодых людей были уже достаточно серьезными, когда случилась страшная трагедия: Валю застрелил друг ее подруги… Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли. "Она была совершенно очаровательная девушка, такая добрая, хорошая была и чистая, что, конечно, Бог забрал ее", – говорит Измайлов.

Со своей первой женой Аллой он прожил всего год. Для обоих этот брак был своеобразным бальзамом, излечившим молодых людей после тяжелого опыта предыдущих отношений. Измайлов только тогда понял: нельзя жениться без любви. Тогда же он решил уйти с кафедры, где работал инженером, и начал вести сатирический кружок в Доме культуры. Учиться писать юмор к нему в самодеятельность пришел тогда еще никому неизвестный Михаил Задорнов. Страна узнала Измайлова по рассказам в популярном "Клубе 12 стульев", однако настоящая популярность пришла только в 1979 году, когда писателей-сатириков стали показывать в передаче "Вокруг смеха".

Как Измайлов познакомился со своей женой Леной и почему женился на ней дважды? Где он впервые встретил отца Александра Меня, и при каких обстоятельствах знаменитый священник спас писателю жизнь? Почему он называет Ларису Рубальскую своей сестрой, и зачем они вместе пытались заставить мужа поэтессы ревновать? Какой последний подарок сделал Измайлову Задорнов, и успел ли он проститься со своим другом Анатолием Трушкиным? Ответы – в программе "Судьба человека".