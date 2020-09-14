Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева сыграет главную роль в мелодраме "Незабытая"

Стартовали съемки мелодрамы "Незабытая", режиссером которой стал Андрей Селиванов. В фильме снимаются Мария Ахметзянова, Михаил Горевой, Арина Жаркова, Светлана Иванникова и Александр Константинов. А в главной роли – Дарья Авратинская, дочь актеров Ирины Апексимовой и Валерия Николаева.

"Незабытая" – это история о любви и надежде, которая дает силы жить и идти вперед, несмотря ни на что. Жизнь супругов Аси и Геннадия меняется в одночасье, когда в страшном пожаре погибает их маленький сын Антон. Трагедия лишает женщину смысла жизни, но спустя год после смерти ребенка у нее внезапно появляется призрачная надежда: пожарный Николай, который участвовал в тушении пожара, рассказывает героине, что на пепелище были найдены только останки их экономки Алисы, а вот останки Антошки – нет.

Асе хочется верить, что ее сынишка, возможно, все еще жив. И она решает найти ребенка. Однако ее лучшая подруга Эля отказывается верить в то, что малыш найдется. А бывший муж Гена, который все еще любит Асю, всерьез опасается, что она сошла с ума от горя. И лишь Николай, который не понаслышке знает, каково это – быть вдали от своего ребенка, протягивает отчаявшейся женщине руку помощи.