14 сентября 2020 15:10

Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева сыграет главную роль в мелодраме "Незабытая"

Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"
Кадр со съемок сериала "Незабытая"

Стартовали съемки мелодрамы "Незабытая", режиссером которой стал Андрей Селиванов. В фильме снимаются Мария Ахметзянова, Михаил Горевой, Арина Жаркова, Светлана Иванникова и Александр Константинов. А в главной роли – Дарья Авратинская, дочь актеров Ирины Апексимовой и Валерия Николаева.  

"Незабытая" – это история о любви и надежде, которая дает силы жить и идти вперед, несмотря ни на что. Жизнь супругов Аси и Геннадия меняется в одночасье, когда в страшном пожаре погибает их маленький сын Антон. Трагедия лишает женщину смысла жизни, но спустя год после смерти ребенка у нее внезапно появляется призрачная надежда: пожарный Николай, который участвовал в тушении пожара, рассказывает героине, что на пепелище были найдены только останки их экономки Алисы, а вот останки Антошки – нет.

Асе хочется верить, что ее сынишка, возможно, все еще жив. И она решает найти ребенка. Однако ее лучшая подруга Эля отказывается верить в то, что малыш найдется. А бывший муж Гена, который все еще любит Асю, всерьез опасается, что она сошла с ума от горя. И лишь Николай, который не понаслышке знает, каково это – быть вдали от своего ребенка, протягивает отчаявшейся женщине руку помощи.

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