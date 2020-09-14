"Времена всегда одни и те же, люди, кстати, тоже" – мудрость одного из персонажей сериала "Тайна Марии", может стать настоящим слоганом этого многосерийного фильма. Наивные провинциальные девушки вроде главной героини, Маши, всегда будут стремиться к лучшей жизни, искать большую любовь, ошибаться, плакать и крепнуть после каждого испытания. Но некоторые раны ничем не залечить. Успешный архитектор, любимая жена и мать, Мария и через 20 лет тоскует по дочке, которую похитили в младенчестве. Вот только о ее боли никто не догадывается, ведь пропавший ребенок – плод запретной страсти.

"Тайна Марии" – драма о невыносимом бремени секретов прошлого, которые в любой момент могут разрушить настоящее, и о необходимости признавать свои ошибки. Исполнительница главной роли Мария Куликова сочувствует своей героине, но не понимает, как та столько лет может жить во лжи и не доверять своим близким? Кто, если не родные, поможет Маше в ее поисках теперь уже взрослой дочери?

Расследование, которое ведет Мария, – тонкая психологическая игра. Ее главное оружие – женская интуиция и чувствительное материнское сердце. Этот фильм не детектив в чистом виде. Криминальные разборки и финансовые махинации, которые сопровождают любой крупный бизнес, – лишь очередное препятствие на пути у Марии. Основная интрига – успеет ли она встретиться с дочерью, чтобы уберечь ее от повторения собственных ошибок?

Актриса Мария Куликова уверена: этот сериал никого не оставит равнодушным, ведь он о самых важных отношениях в судьбах людей: родителей и детей, а такие фильмы всегда находят свою публику.

Начинать раскрывать "Тайну Марии" можно уже сегодня, в 21:20, в эфире канала "Россия 1".