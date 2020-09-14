Подруга убитой возлюбленной депутата озвучила свою версию трагедии

Татьяна Матвеева, близкая подруга погибшей Натальи Хацко, озвучила свою версию трагедии. В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" женщина рассказала, что депутат Евгений Ярыш мог убить свою возлюбленную из ревности, когда та объявила ему, что встретила другого мужчину и хочет уйти от него.

Татьяна очень близко общалась с Натальей. И та постоянно рассказывала ей, что Евгений ее постоянно достает звонками. А однажды он прислал своей возлюбленной сообщение, от которого Хацко по-настоящему стало страшно: "Или ты живешь со мной, или ты живешь на кладбище", – написал он. Кроме того, Евгений часто говорил Наталье: "Если я увижу, что ты с кем-то встречаешься, я тебя убью". Матвеева не исключает, что мотивом преступления могла быть ревность. К тому же, незадолго до гибели Наталья встретила мужчину, которого полюбила. "Она могла сказать, что любит другого человека, просила оставить ее в покое. И он все сделал в порыве агрессии", – рассказала Татьяна.

Матвеева была на месте трагедии и видела мотоцикл, на котором в тот злополучный день Евгений Ярыш увез свою возлюбленную. "Люлька мотоцикла вся была в крови. Рядом стояла машина, у которой были открыты двери, сиденье было тоже залито кровью. И я увидела Наталью, она тоже была вся в крови", – вспоминает женщина. Она сомневается, что Евгений и Наталья могли попасть в ДТП. "Все вещи были целыми, это не авария", – отметила она.