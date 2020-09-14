Врачи рассказали о связи болезней почек с сосудистыми катастрофами

Около 60% людей, имеющих диагноз почечная недостаточность, сталкиваются с болезнями сердца и сосудов. Как именно заболевания почек влияют на сердечно-сосудистую систему, в эфире канала "Россия 1" рассказал профессор-нефролог Евгений Михайлович Шилов.

Отеки рук, ног, лица, повышенное артериальное давление – симптомы острой почечной недостаточности. Больные с почечными заболеваниями сейчас, как правило, не умирают от терминальной почечной недостаточности. Но 90 процентов при этом уходят из жизни от сердечно-сосудистой катастрофы – инсультов и инфарктов, причем обычно это довольно молодые люди. Поражение почек способно вызвать следующие осложнения: гипертония, диабет, атеросклероз, сердечная недостаточность.

Почка – орган сердечно-сосудистой системы, он встроен в аорту. Почки регулируют многие важнейшие гомеостатические функции человека. Например, артериальное давление. Если у нас артериальная гипертензия, сосудистая стенка суживается, увеличивается соедржание натрия, происходит задержка жидкости. На стенках сосудов откладываются липиды и кальций. Такие бляшки образуются во всех сосудах, но в основном – в сердце и головном мозге.

Что же вредит почкам? Это соль в избыточном количестве (больше 3 граммов в день), газировка, соки, мясные субпродукты (колбасы, копчености), мочегонные. Также важно не терпеть позывы к мочеиспусканию, потреблять 30 мл воды на килограмм веса, принимать обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты) не чаще, чем два раза в неделю, т.к. они обладают токсическим воздействием на почки. А также обязательно контролируйте артериальное давление, и если оно скачет, не откладывайте визит к врачу!