Ефремов "на нарах" – в каких условиях содержат заслуженного артиста

8 сентября суд приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, и в настоящее время он находится в СИЗО-5, где ждёт апелляции для обжалования приговора. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека в эфире канала "Россия 1" заявил, что заслуженный артист пребывает в четырехместной камере вместе с двумя другими заключенными, один из которых подозревается в незаконном обороте наркотических средств, а другой – в коррупции.

Корреспонденты "Прямого эфира" Николай Соколов и Андрей Романов специально отправились в следственный изолятор, чтобы собственными глазами увидеть условия, в которых содержат заключенных. Как говорит сам Ефремов, в камере он чувствует себя комфортно и даже успел договориться со своими сокамерниками о совместном посещении спортзала. По словам очевидцев, в камере есть холодильник и телевизор. Кроме того, заключенным разрешено играть в шахматы, нарды и другие настольные игры. А вот меню всегда для всех одно, и исключений нет: на ужин – макароны.

Бывший заключенный Максим Новоселов поясняет: многое зависит от возможностей и желания родственников. К примеру, разрешается передавать в СИЗО книги – правда, вся литература проходит тщательную проверку. Также заключенные могут заниматься спортом или выходить на прогулки – в общем, всегда есть чем заняться.

А что касается привилегированных камер для избранных, то их в изоляторе просто не существует. И если в начале 2000-х в некоторых местах оборудовали специальные коммерческие помещения для нахождения заключенных в облегченных условиях, то позже такая практика была ликвидирована. Зато теперь друзья и близкие могут заказать продукты на сайте ФСИН и беспрепятственно передать их в СИЗО.