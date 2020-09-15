"Прямой эфир" показал эксклюзивные кадры из квартиры Ефремова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов осужден на восемь лет колонии общего режима и сейчас находится в московском СИЗО № 5, где ждет апелляции для обжалования приговора, с которым актер категорически не согласен. Семья Михаила Ефремова срочно ищет нового адвоката вместо скандально прославившегося Эльмана Пашаева. Пока заключенный Ефремов знакомится с начальником СИЗО, близкая подруга артиста, ресторатор Татьяна Беркович, собирает ему передачу с воли. Новые подробности о знаменитом арестанте, эксклюзивные кадры из его квартиры, а также – неожиданная находка в автомобиле погибшего Сергея Захарова спустя 100 дней после смертельного ДТП, – в эфире канала "Россия 1".

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" начался с обвинений депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес адвоката старшего сына Сергея Захарова, Татьяны Головкиной. По его словам, Виталий Захаров, наплевав на всю семью, нанял целую "бригаду" юристов, чтобы заработать на смерти своего отца и получить семь миллионов рублей в качестве поощрения. Адвокат резонно возразила, что компенсация морального вреда предусмотрена законом и в данном случае она фактически приравнена к стоимости не самого дорогого автомобиля.

В свою очередь брат Сергея Захарова, Валерий, признался: он искренне не понимает, за что публика клеймит позором всех родственников погибшего. "Мы – потерпевшая сторона, в чем наш позор? В том, что погиб наш брат, а Ефремов остался жив?" – удивляется родственник. А его жена Татьяна считает, что было бы справедливо добиться компенсации хотя бы для матери погибшего.

При этом в обществе за время судебного процесса настроения сильно изменились: если раньше многие поддерживали Ефремова, то после изменения тактики его защиты от артиста отвернулись даже самые ярые сторонники. По мнению адвоката Андрея Алешкина, в этом виноват прежде всего Эльман Пашаев, который делал противоречивые заявления от лица Ефремова. Алешкин заявил, что готов дальше защищать Ефремова, ведь изначальная позиция его адвокатов была абсолютно неверной. "Защита сделала упор на пиар этого процесса, и он стал оттенком в приговоре в том числе. Суд оценивал не только то, что происходило в зале заседания, но и то, что творилось вокруг", – подчеркнул юрист. Однако Виталий Милонов пристыдил адвоката и обвинил его в желании получить гонорар, как у Пашаева.

В студию также пришла хозяйка той самой квартиры в Казарменном переулке, которую Михаил Ефремов снимал для актрисы Дарьи Белоусовой. Именно там проходили обыски и первые допросы знаменитого актера сразу после лобового столкновения на Садовом кольце. О том, что Ефремов регулярно бывал в этой квартире, Анна Николаевна не знала. Рассказывает, как однажды встретила Дарью, которая тащила на своих плечах "нечто" в неадекватном состоянии, и поняла, что это был знаменитый артист. Говорит, случайно увидела свою квартиру по репортажам в СМИ и видеоролику с признанием Ефремова, и заявляет, что ущерб от его пребывания в доме составил около 365 тысяч рублей. Окно разбито, холодильник сломан, плита включается через раз, унитаз треснул, ковры прожжены, пылесос украден, а от непонятного запаха квартиру пришлось проветривать две недели. Но заслуженный артист России Владимир Долинский убежден, что женщина подобным заявлением опустила себя на всю страну, и назвал ее недостойным человеком.

Итог дискуссии подвел режиссер Юрий Грымов, который считает судебный процесс по делу Ефремова приговором всему российскому обществу. "Сплошная некомпетентность, от которой рушатся судьбы людей", – подчеркнул он. По мнению Грымова, адвокат Эльман Пашаев превратил драму в фарс, и это обернулось настоящей трагедией для двух семей.

В каких условиях содержат знаменитого артиста в СИЗО № 5? Почему его племянница, Ольга Ефремова, заблокировала свои странички в соцсетях? Как отреагировал известный актер Алексей Макаров на вопрос журналиста возле здания суда? В каких махинациях обвиняют адвоката Эльмана Пашаева? Что обнаружила гражданская жена погибшего Сергея Захарова в его машине спустя 100 дней после смертельного ДТП, и какую страшную тайну унес с собой в могилу ее любимый мужчина? Ответы – в "Прямом эфире".