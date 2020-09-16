Говядина, свинина, баранина – какое мясо нужно мужчине?

Традиционно считается, что мужчине необходимо регулярно употреблять в пищу мясо. В эфире канала "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург пояснил: дело в том, что этот продукт повышает уровень тестостерона, так как содержит белок и цинк.

С его утверждением согласен и доктор Сергей Агапкин. Он рассказал об исследовании, в рамках которого людей специально сажали на диету с исключением животного белка, и спустя месяц у них фиксировалось серьезное снижение уровня тестостерона в крови. С одной стороны, это способствовало уменьшению агрессивности, но с другой – приводило к утомляемости и снижению либидо.

Кроме того, мясо повышает уровень гемоглобина, так как содержит биодоступное железо и белок, а также нормализует иммунитет и способствует росту мышечной массы – особенно в сочетании с физической активностью.

По словам диетолога, свинина сильно уступает говядине и баранине, так как содержит гораздо больше жира и значительно меньше белка. Более того, говядина и баранина, в отличие от свинины, богато витамином В12.

Какие же вкусные и полезные блюда из мяса можно приготовить за считанные минуты? Как отметил доктор Агапкин в студии программы "О самом главном", магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними, а приготовить их не так сложно. К примеру, в сибирских деревнях сохранилась традиция один раз в несколько месяцев собираться всей семьей и лепить пельмени, чтобы потом заморозить их и готовить по мере необходимости.

Макароны по-флотски тоже не потребуют много времени и затрат. Для этого необходимо в течение нескольких минут обжарить фарш, добавить его в макароны – и ужин готов!

Ну а рецепт приготовления вкусной и полезной шаурмы и вовсе проще простого: нужно просто найти магазин, где мясо нарезают на тонкие ломтики (не более 0,5 сантиметра). Эти кусочки нужно быстро обжарить на сковородке и завернуть в лаваш вместе с зеленью и кусочком сыра. А для соуса лучше взять белый йогурт или сметану, посолить и перемешать с зеленью.