Новый сезон проекта "Большие и маленькие" – в эфире с 19 сентября

С 19 сентября в эфире телеканала "Россия К" стартует новый сезон проекта "Большие и маленькие", который посвящен детскому и юношескому любительскому танцу. В проекте примут участие юные артисты со всей страны в возрасте от шести до восемнадцати лет. Каждый выпуск программы расскажет об одном из танцевальных жанров, и первым из них станет балет.

В этом конкурсе жюри не судит, а дает профессиональные рекомендации и всячески поддерживает юных танцовщиков. Впрочем, оценивать участников им все же придется: в завершении каждой программы они должны будут назвать лучший коллектив и солиста вечера.

"Уверена, что дети, которые принимают участие в конкурсе, получат огромный опыт. Проект даст им большой стимул, чтобы дальше развиваться и учиться", – полагает ведущая проекта, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

В новом сезоне "Больших и маленьких" кресла членов жюри займут знаменитые хореографы и танцовщики: Софья Гайдукова, Александр Могилев, Рамиль Мехдиев и Иван Васильев.

Не пропустите с 19 сентября по субботам, выпуски нового сезона проекта "Большие и маленькие", поддерживайте конкурсантов, наслаждайтесь прекрасной музыкой и великолепием танца.