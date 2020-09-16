32-летний муж обвиняет 72-летнюю жену в махинациях

В 60 лет Надежда вышла замуж за 20-летнего парня. После свадьбы в квартире молодоженов завелся домовой Затан. Полтергейст сказал им, что раскрутит их на деньги. Свою угрозу он с блеском выполняет: в доме сломана мебель, побиты стекла, ежедневно по его приказу Надежда бегает в магазин за алкоголем для мужа. "Домовой спаивает моего Диму", – сказала Надежда в эфире канала "Россия 1".

Дмитрий признался в студии Андрея Малахова, что любит Надежду. Познакомились они в секте, деятельность которой в России запрещена с 2017 года. Он не сидит на шее супруги, мужчина работает, в прошлом он занимался спортом, но сейчас домовой не разрешает. Он жил в Ростове-на-Дону, там до сих пор и прописан. Надежда отказывается его регистрировать у себя, так как ее квартира записана на дочь.

Живут они скромно. По словам Дмитрия, всем в семье распоряжается Надежда. Она берет кредиты на его имя, а ему приходится расплачиваться. "Она пошла к экстрикам (экстрасенсам – прим. ред.) без моего ведома, они с дочкой пытаются избавиться от этого полтергейста, а потом выясняется, что там в долгах, тут в долгах, туда влезла... А мне отдавать", – объяснил Дмитрий.