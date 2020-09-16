Узнав о свадьбе внука со своей ровесницей, бабушка попала в больницу с нервным срывом

Бабушка Димы всего на девять лет старше его супруги Надежды. Женщина попала в больницу, когда узнала об этом неравном браке. Сейчас она благодарна врачам, которые ее тогда вытащили. "Ты зачем позоришь мою семью? Задушить тебя надо, сволочь!" – набросилась она на пожилую жену внука в эфире канала "Россия 1".

В студии "Прямого эфира" 82-летняя Валентина Афанасьевна рассказала, что внук рос нормальным парнем, училище окончил с красным дипломом. Она много с ним занималась, так как его родители – инвалиды. После того, как он сошелся с Надеждой, Дима стал грубым и нервным. "Она испортила жизнь моему внуку", – заявила бабуля.

Родители Дмитрия – глухонемые. Он признается, что ему с детства не хватало их внимания. О свадьбе с Надеждой он ничего не сказал своим родственникам. Лишь через месяц он приехал к ним в гости с пожилой женой. Встретили молодоженов неприветливо. Дмитрий до сих пор обижен на родителей за то, что они забрали ключи от дома, который построил он. Он считает, что они выгнали его. Однако прописан он до сих пор у бабушки, так как Надежда уже десять лет отказывается прописать мужа в своей квартире. Его долги тоже выплачивает Валентина Афанасьевна. В махинациях с кредитками внука она обвиняет Надежду.