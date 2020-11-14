Для чего смотреть "Теорему Пифагора" – рекомендуют звезды

Тема любовных треугольников, пожалуй, одна из самых популярных в современном кино. Она любит его, а он любит другую – казалось бы, такой простой и знакомый сюжет. Однако в новой мелодраме "Теорема Пифагора", показ которой стартует в эфире канала "Россия 1" 16 ноября, он станет лишь завязкой для основной интриги. Какие струны зрительской души затронет этот фильм и почему стоит его посмотреть – об этом говорят актеры, сыгравшие в нем главные роли.

Ирина в исполнении Марии Куликовой всю жизнь живет по правилам: учится на отлично, строит успешную карьеру психолога и создает образцовую семью. Ее муж Сергей (Егор Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) получает только пятерки. Ежедневно Ирина помогает семейным парам разрешать конфликты, но помогут ли эти советы ей самой, когда в привычную жизнь ворвется молодая провинциалка Алена? Идеальный брак рухнет в одночасье: Сергей бросит семью, а дочь выйдет из-под контроля. И как теперь ей принять тот факт, что мир не укладывается в рамки заученной теоремы?

"В любой истории, даже фантастической, всегда интересны человеческие отношения между мужчиной и женщиной, между близкими друзьями, потому что каждая ситуация уникальна, – считает Мария Куликова. – По-моему, ничего интересней человеческих отношений нет". Актриса уверена – каждый зритель почерпнет в фильме что-то ценное: кому-то он поможет найти выход из семейного кризиса, а кто-то поймет, что не способен на прощение, и начнет новую жизнь.

Егор Бероев убежден, что мужчина должен в любой ситуации оставаться мужчиной и думать, прежде всего, о тех, кто находится рядом. Даже если приходится в определенный момент переступать через самого себя. "Мне кажется, это история о прощении. Любви не может быть, когда ты вредишь близким людям, на костях любви не бывает. Ты не можешь втоптать куда-то свою жену, дочь и полюбить молодуху. Это инфантилизм, и его сейчас в нашем мире много. Поэтому, мне кажется, такие темы очень популярны", – полагает актер.

Александра Власова – та самая коварная разлучница Алена – говорит, что традиционный любовный треугольник, показанный в сериале, на деле оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. "Наверное, историей любви уже никого не удивишь, и, конечно, нужно, чтобы было что-то еще, что зрителя зацепит и заставит смотреть дальше", – поясняет актриса. Она признается, что оправдывает свою героиню, несмотря на все дурные поступки, которые та совершает, ворвавшись в чужую семью.

Не пропустите премьеру сериала "Теорема Пифагора" в понедельник, 16 ноября, в 21:20 на канале "Россия 1".