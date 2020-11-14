14 ноября 2020 12:03

Для чего смотреть "Теорему Пифагора" – рекомендуют звезды

Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"
Кадр из сериала "Теорема Пифагора"

Тема любовных треугольников, пожалуй, одна из самых популярных в современном кино. Она любит его, а он любит другую – казалось бы, такой простой и знакомый сюжет. Однако в новой мелодраме "Теорема Пифагора", показ которой стартует в эфире канала "Россия 1" 16 ноября, он станет лишь завязкой для основной интриги. Какие струны зрительской души затронет этот фильм и почему стоит его посмотреть – об этом говорят актеры, сыгравшие в нем главные роли.

Ирина в исполнении Марии Куликовой всю жизнь живет по правилам: учится на отлично, строит успешную карьеру психолога и создает образцовую семью. Ее муж Сергей (Егор Бероев) преуспевает в бизнесе, а дочь Ксения (Ульяна Куликова) получает только пятерки. Ежедневно Ирина помогает семейным парам разрешать конфликты, но помогут ли эти советы ей самой, когда в привычную жизнь ворвется молодая провинциалка Алена? Идеальный брак рухнет в одночасье: Сергей бросит семью, а дочь выйдет из-под контроля. И как теперь ей принять тот факт, что мир не укладывается в рамки заученной теоремы?

"В любой истории, даже фантастической, всегда интересны человеческие отношения между мужчиной и женщиной, между близкими друзьями, потому что каждая ситуация уникальна, – считает Мария Куликова. – По-моему, ничего интересней человеческих отношений нет". Актриса уверена – каждый зритель почерпнет в фильме что-то ценное: кому-то он поможет найти выход из семейного кризиса, а кто-то поймет, что не способен на прощение, и начнет новую жизнь.

Егор Бероев убежден, что мужчина должен в любой ситуации оставаться мужчиной и думать, прежде всего, о тех, кто находится рядом. Даже если приходится в определенный момент переступать через самого себя. "Мне кажется, это история о прощении. Любви не может быть, когда ты вредишь близким людям, на костях любви не бывает. Ты не можешь втоптать куда-то свою жену, дочь и полюбить молодуху. Это инфантилизм, и его сейчас в нашем мире много. Поэтому, мне кажется, такие темы очень популярны", – полагает актер.

Александра Власова – та самая коварная разлучница Алена – говорит, что традиционный любовный треугольник, показанный в сериале, на деле оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. "Наверное, историей любви уже никого не удивишь, и, конечно, нужно, чтобы было что-то еще, что зрителя зацепит и заставит смотреть дальше", – поясняет актриса. Она признается, что оправдывает свою героиню, несмотря на все дурные поступки, которые та совершает, ворвавшись в чужую семью.

Не пропустите премьеру сериала "Теорема Пифагора" в понедельник, 16 ноября, в 21:20 на канале "Россия 1".

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