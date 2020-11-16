Судьба Татьяны Власовой и Армена Джигарханяна. "У меня не было ощущения, что я его потеряла"

"Я думаю, что Армен Джигарханян изменился. Он захочет снова к вам вернуться, к той, кто так заботится о нем до сих пор", – сказал Борис Корчевников Татьяне Власовой, когда она пришла к нему на программу "Судьба человека" в первый раз. А с тех пор прошло уже два года. В тот момент конфликт между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской был в самом разгаре. Тогда Татьяна Власова не поверила ведущему. Актриса считала, что бывший муж вряд ли придет к ней с мольбами о прощении...

Она любила его всегда, с тех пор, как увидела впервые в Ереване. Когда они поженились, у обоих уже были дети от предыдущих браков. Армен Джигарханян усыновил ее сына Степана. А Татьяна как родную приняла его дочь Лену. В Москву они переехали вместе. Тогда режиссер Анатолий Эфрос пригласил талантливого Джигарханяна в "Ленком". Власова никогда не ревновала и полностью доверяла Армену. Она понимала, что ее муж – актер, ему нужны поклонницы.

Вместе они пережили ужасную трагедию – смерть 22-летней дочери Джигарханяна. Девушка и ее молодой человек задохнулись в машине. А за год до этого Лена сделала аборт, и, видимо, тогда ее заразили гепатитом.

Спустя полвека выяснилось, что Джигарханян не был верен своей супруге. Как гром среди ясного неба для нее прозвучало известие о том, что муж изменяет ей с девушкой, которая на 44 года моложе его самого. Затем последовал тяжелый развод. А вскоре Джигарханян женился на своей молодой возлюбленной. Но этот брак продлился не больше года.

По словам актрисы, их воссоединение происходило очень медленно. Постепенно она смогла его понять и простить. Хотя ей и было очень тяжело. О Виталине они никогда не говорят, эта тема – табу для обоих. "Мне просто жалко Цымбалюк: она пытается защитить себя и делает это неумными способами. Ну, сходила на пять минут замуж за Армена, и слава богу", – отметила Татьяна Власова.

Татьяна Сергеевна признается, что ее Армен не изменился совсем. "Стал более задумчивым, немногословным. Я ему читаю сказки Оскара Уайльда, он их слушает очень внимательно, не перебивает", – рассказала Власова Борису Корчевникову.

Буквально на днях Армен Борисович признался в любви своей Татьяне. "Таких слов я от него никогда не слышала. Он не романтик", – отметила Татьяна Сергеевна. И действительно, свою любовь Джигарханян всегда предпочитал доказывать поступками.

"Мне повезло, я родилась с радостью. Я радуюсь всему хорошему. И даже нашей квартире, которая пережила вместе с нами все неприятности, и теперь нам в ней хорошо опять. Я не озлобилась", – сказала Татьяна Власова.

Сейчас они с Арменом живут в основном воспоминаниями, а им есть, что вспомнить за 50 лет совместной жизни – переезд из Еревана в Москву, работу и творчество, необычные путешествия на машине за границу.

Почему много лет назад Татьяна Сергеевна переехала в Америку? Смогла ли она простить мужа? Жалеет ли она о чем-нибудь? Как они сегодня живут? И как чувствует себя Армен Борисович? Ответы – в "Судьбе человека".