Лановой и Купченко подхватили коронавирус

Тесты актеров Василия Ланового и Ирины Купченко показали положительный результат на коронавирус. Народного артиста СССР Ланового поместили в больницу.

86-летний Лановой чуствует себя нормально, но ПЦР-тест показал большое количество антител к COVID-19.

Его супруга, народная артистка РСФСР Купченко не планирует ложиться в ковид-госпиталь.

Как рассказала в субботу Купченко ТАСС, она сделает КТ в ближайшее время.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что на этой неделе спектакли с участием Ланового и Купченко заменят на другие.